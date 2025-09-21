Ngày 21/9, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TPHCM) vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.P.T.L. (16 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Tô Ký) mất tích dưới kênh Xáng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, hơn 9 giờ ngày 22/9, người dân phát hiện một xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, song không có ai trông coi. Nghi đã có người trượt chân xuống nước, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng. Dựa vào lời kể của người dân, khu vực trên thường có một nam thanh niên (khoảng 16 tuổi) đến câu, bắt cá. Có lẽ người này đã trượt xuống sông mất tích.

Công an xã Hóc Môn cùng cảnh sát cứu hộ sau đó hiện hiện trường tìm kiếm người mất tích; tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, vẫn chưa được tìm tung tích. Bà Chẵn chết lặng ở trên bờ mong tin tức con - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, người ta thấy chiếc xe đạp của nam sinh cùng một thùng đựng cá để lại bên bờ, gần chân cầu Xáng (xã Hóc Môn), còn L. thì không thấy đâu. Người dân nghi ngờ nam sinh trượt chân rơi xuống kênh sâu nên đã báo cho gia đình và chính quyền.

Đến nay, tung tích của L. vẫn chưa được xác định. Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng em trở về. Không kìm được nước mắt, bà Trần Thị Chẵn – mẹ của L. – gục ngã bên bờ kênh. Bà nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm qua đi học về, con xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn đi...”. Câu nói đầy hối tiếc của người mẹ nghèo khiến những người có mặt không khỏi xót xa. Gia đình bà Chẵn vốn khó khăn. Bà làm công nhân, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống vất vả từng ngày. Giờ đây, nỗi đau mất con khiến bà gần như chết lặng. Khu vực nghi nam thanh niên trượt chân xuống sông - Ảnh: Báo Người Lao Động Đứng cạnh mẹ, Nguyễn Hoài Bảo Ngọc – em gái của L. – lặng lẽ hướng mắt về dòng kênh. Ngọc chia sẻ anh trai là người hiền lành, mê câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Bản thân em đã nghỉ học để phụ giúp việc nhà, gánh bớt nỗi lo cho gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp Cảnh sát PCCC & CNCH cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, do lòng kênh sâu và rộng nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án Ngày 21/9, đại diện lãnh đạo xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu T.Q.A (8 tuổi, trú tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định).

