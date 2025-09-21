Ngày 21/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật.

Khoảng 10h cùng ngày, ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T.) cùng ngụ trong hẻm trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long (phường Phước Long A, TP Thủ Đức cũ), câu dây điện từ nhà ra mương nước phía trước để chích cá.

Một lúc sau, hàng xóm nghe nhiều tiếng chó sủa nên chạy ra kiểm tra, phát hiện ông T. và Đ. nằm bất tỉnh ở dưới mương. Người dân sau đó đến kiểm tra và xác định hai nạn nhân đã tử vong.

Hai anh em tử vong ở mương nước cách nhà vài mét - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an phường Phước Long và Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, ngoài thi thể hai nạn nhân, còn có đường dây điện, cần chích cá.

Người dân cho hay, hai anh em ông T. vẫn thường xuyên câu điện đi chích cá ở mương nước này.

