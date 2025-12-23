Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 03:35

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, con giáp may mắn này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh và tiền bạc. Đặc biệt, trong thời gian này, bạn còn gặp được Phúc Tinh của đời mình khiến cho cuộc sống đã may mắn lại thêm phần thăng hoa rực rỡ.

Chính người này sẽ kiến cho người tuổi Ngọ tìm ra con đường đi làm ăn của mình từ đó kiếm được bộn tiền. Người còn độc thân thì đây chính là cơ hội để tìm được chân ái đáng mong chờ. Do đó, bạn hãy nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo đà phát triển cho bản thân mình trong tương lai.

Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tam Hợp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào. Nhờ vậy, bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như giúp đỡ người xung quanh.

Bên cạnh đó, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

 

Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy do sự cố kỹ thuật

Giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy do sự cố kỹ thuật

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI vụ người chồng sát hại vợ, phi tang thi thể xuống biển

Thông tin MỚI vụ người chồng sát hại vợ, phi tang thi thể xuống biển

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Sau hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/12/2025), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/12/2025), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Cuối ngày hôm nay (23/12/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cứ ngỡ được động phòng sau 3 năm chờ đợi, tôi 'sụp đổ' hoàn toàn trước lời thú tội lúc say của chồng

Cứ ngỡ được động phòng sau 3 năm chờ đợi, tôi 'sụp đổ' hoàn toàn trước lời thú tội lúc say của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Sang nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi 'rụng rời' thấy 2 người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Sau hôm nay, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/12/2025), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/12/2025), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (23/12/2025), Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (23/12/2025), Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Qua 12h đêm nay (22/12/2025), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Qua 12h đêm nay (22/12/2025), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Vận đỏ như son sau ngày 23/12/2025, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Vận đỏ như son sau ngày 23/12/2025, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Sau ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù