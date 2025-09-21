Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Đời sống 21/09/2025 13:18

Trong lúc điều khiển xe điện xuống dốc đợi phà, em L. mất kiểm soát khiến xe và người rơi xuống sông.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 21/9, người nhà học sinh N.Đ.T.L. (Trường THCS Gò Xoài) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 2004, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình lợi, TP Hồ Chí Minh) vì đã không ngại nguy hiểm nhảy xuống sống sông cứu em L. khi gặp nạn. Cũng trong ngày, UBND xã Bình Lợi đã đề xuất biểu dương khen thưởng và nhân rộng hình ảnh dũng cảm cứu người của anh Huy.

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM - Ảnh 1
Em L. được cứu sống kịp thời - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/9, lúc này em L. điều khiển xe điện từ vị trí bến phà thuộc ấp 3 xã Bình Lợi xuống dốc để chờ phà di chuyển qua ấp 11. Trong lúc di chuyển xuống dốc do mất kiểm soát em L. cùng xe điện lao xuống sông Xáng Ngang.

Nhiều người trên bờ hô hoán trong khi em L. chấp chới dưới dòng nước. Chiếc cặp sách nặng em L. đeo trên người ngấm nước kéo em L. xuống.

Nghe tiếng truy hô, anh Huy đang ở trên chiếc phà BKS SG 8283 do anh N.V.L. (ngụ ấp 3) điều khiển đang di chuyển từ ấp 11 sang ấp 3, không chần chừ nhảy từ phà xuống sông để tiếp cận em L.

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM - Ảnh 2
Sau khi cứu em học sinh đưa vào bờ an toàn, anh Nguyễn Hoàng Huy cột dây chiếc xe đạp điện để người trên bờ hỗ trợ kéo chiếc xe này lên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một số thành viên lực lượng an ninh cơ sở cũng có mặt cùng hỗ trợ đưa bé lên bờ. Anh Huy sau đó lặn xuống sông cột dây vào chiếc xe đạp điện để người trên bờ hỗ trợ kéo xe lên.

Anh Huy chia sẻ anh tham gia lực lượng an ninh cơ sở từ đầu năm 2025. Lúc thấy em học sinh rơi xuống sông, anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng cứu người. Khi đưa em học sinh vào bờ an toàn anh cảm thấy rất vui vì đã cứu được một bạn trẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) xác nhận anh Nguyễn Hoàng Huy là thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi đã cứu một học sinh rơi xuống sông. 

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Ngày 21/9, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người tin moi đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Đời sống 15 phút trước
Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Sao quốc tế 20 phút trước
Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Thế giới 36 phút trước
Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Người mẹ nghèo ngã quỵ khi nghe tin con trai mất tích dưới kênh sâu

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Phẫn nộ: Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Nóng: Siêu bão Ragasa vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM