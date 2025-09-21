Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Trong lúc điều khiển xe điện xuống dốc đợi phà, em L. mất kiểm soát khiến xe và người rơi xuống sông.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 21/9, người nhà học sinh N.Đ.T.L. (Trường THCS Gò Xoài) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 2004, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình lợi, TP Hồ Chí Minh) vì đã không ngại nguy hiểm nhảy xuống sống sông cứu em L. khi gặp nạn. Cũng trong ngày, UBND xã Bình Lợi đã đề xuất biểu dương khen thưởng và nhân rộng hình ảnh dũng cảm cứu người của anh Huy.

Em L. được cứu sống kịp thời - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/9, lúc này em L. điều khiển xe điện từ vị trí bến phà thuộc ấp 3 xã Bình Lợi xuống dốc để chờ phà di chuyển qua ấp 11. Trong lúc di chuyển xuống dốc do mất kiểm soát em L. cùng xe điện lao xuống sông Xáng Ngang.

Nhiều người trên bờ hô hoán trong khi em L. chấp chới dưới dòng nước. Chiếc cặp sách nặng em L. đeo trên người ngấm nước kéo em L. xuống.

Nghe tiếng truy hô, anh Huy đang ở trên chiếc phà BKS SG 8283 do anh N.V.L. (ngụ ấp 3) điều khiển đang di chuyển từ ấp 11 sang ấp 3, không chần chừ nhảy từ phà xuống sông để tiếp cận em L.

Sau khi cứu em học sinh đưa vào bờ an toàn, anh Nguyễn Hoàng Huy cột dây chiếc xe đạp điện để người trên bờ hỗ trợ kéo chiếc xe này lên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một số thành viên lực lượng an ninh cơ sở cũng có mặt cùng hỗ trợ đưa bé lên bờ. Anh Huy sau đó lặn xuống sông cột dây vào chiếc xe đạp điện để người trên bờ hỗ trợ kéo xe lên.

Anh Huy chia sẻ anh tham gia lực lượng an ninh cơ sở từ đầu năm 2025. Lúc thấy em học sinh rơi xuống sông, anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng cứu người. Khi đưa em học sinh vào bờ an toàn anh cảm thấy rất vui vì đã cứu được một bạn trẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) xác nhận anh Nguyễn Hoàng Huy là thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi đã cứu một học sinh rơi xuống sông.

