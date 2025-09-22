Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập trụ cổng sắt trường học khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 22/9, ông Phạm Nguyên Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 cháu nhỏ đu vào cổng sắt trường học, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Theo đó, lúc 18h20 ngày 19/9, cháu B.P.L. (8 tuổi) và B.P.T. (5 tuổi), cả 2 là anh em ruột, rủ nhau đến chơi ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Tại đây, 2 cháu nhỏ đã đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ, đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình 2 cháu lo hậu sự theo phong tục địa phương.

"Sự việc xảy ra ngoài giờ học, 2 cháu nhỏ là học sinh của trường khác. Nhà của các cháu ở gần cổng trường nên đã tới chơi và xảy ra sự việc thương tâm", ông Bình nói.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục làm rõ.

