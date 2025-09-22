Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đời sống 22/09/2025 09:59

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập trụ cổng sắt trường học khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 22/9, ông Phạm Nguyên Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 cháu nhỏ đu vào cổng sắt trường học, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Theo đó, lúc 18h20 ngày 19/9, cháu B.P.L. (8 tuổi) và B.P.T. (5 tuổi), cả 2 là anh em ruột, rủ nhau đến chơi ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Tại đây, 2 cháu nhỏ đã đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ, đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong - Ảnh 1
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình 2 cháu lo hậu sự theo phong tục địa phương.

"Sự việc xảy ra ngoài giờ học, 2 cháu nhỏ là học sinh của trường khác. Nhà của các cháu ở gần cổng trường nên đã tới chơi và xảy ra sự việc thương tâm", ông Bình nói. 

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục làm rõ.

Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?

Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?

Năm 2011, Vương Cương – một cậu học sinh 17 tuổi ở An Huy (Trung Quốc) đã quyết định bán một quả thận để mua iPhone 4 và iPad 2.

Xem thêm
Từ khóa:   Trụ cổng trường đổ hai anh em tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI trong vụ vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu bé tử vong

Vụ thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải: Người anh họ 13 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Vụ thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải: Người anh họ 13 tuổi có thể bị xử lý ra sao?

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

Khám nghiệm hiện trường vụ anh họ sát hại em gái 8 tuổi bỏ trong bao tải

Khám nghiệm hiện trường vụ anh họ sát hại em gái 8 tuổi bỏ trong bao tải

Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương

Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương

Ngày giỗ con gái, mẹ ngã quỵ khi tìm thấy thi thể con út 18 tháng dưới ao nước

Ngày giỗ con gái, mẹ ngã quỵ khi tìm thấy thi thể con út 18 tháng dưới ao nước