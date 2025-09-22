Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Bé gái 18 tháng tuổi chơi trước nhà đột ngột mất tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 21/9, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An), cho biết các lực lượng chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc).

Dựa vào thông tin người nhà cung cấp, khoảng 16h30 cùng ngày, bé gái này chơi trước cổng nhà. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, gia đình không thấy bé đâu nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

 

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm - Ảnh 1
Người dân tập trung tại khu vực nhà cháu T.Q.A. theo dõi cuộc tìm kiếm - Ảnh: Báo Dân trí

Công an xã Phúc Lộc phối hợp chính quyền địa phương, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở rà soát các tình huống có thể xảy ra, thông báo sự việc trên hệ thống thông tin đại chúng, đồng thời triển khai lực lượng tìm kiếm cháu bé.

Khu vực gia đình cháu bé sống có nhiều ao hồ, bởi vậy, song song với việc tìm kiếm trên các tuyến đường, khu dân cư, người thân và nhân dân trong xóm tổ chức tìm kiếm ở khu vực ao hồ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi nỗ lực tìm kiếm cháu bé chưa có kết quả. 

