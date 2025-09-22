Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 20-9, chị N.T.T. (SN 1994; ngụ xã Yên Định), có mang 2 con nhỏ gồm: T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi con, nhờ trông hộ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa ra góc vườn sau nhà phi tang.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 người anh là T.Q.V. (SN 2012) và T.Q.V. (SN 2017) ở cùng, là con của vợ chồng người anh trai chồng chị T. (2 vợ chồng đi lao động nước ngoài, để 2 cháu ở với ông bà).

Chiều muộn đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên đã hô hoán mọi người tập trung đi tìm, sau đó phát hiện thi thể cháu trong bao tải ở vườn sau nhà.

Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bé gái 8 tuổi - nạn nhân trong vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Hoạch Thôn

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, nhận định về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nghi phạm đã sử dụng vũ lực sát hại cháu bé gái 8 tuổi tử vong. Do lo sợ bị phát hiện, nghi phạm đã cho thi thể bé gái vào bao tải rồi đem giấu ở góc vườn.

Xét về mặt pháp luật, hành vi của nghi can thể hiện sự côn đồ hung hãn, sử dụng vũ lực đánh cháu bé tử vong rồi đem giấu thi đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên để có căn cứ xử lý nghi phạm cần xem xét tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự.

Trường hợp nghi phạm khi thực hiện tội phạm từ đủ 14 tuổi trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Hình phạt đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cao nhất không quá 12 năm trong trường hợp phạm tội có khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Thông tin cho biết nghi phạm hiện đang là học sinh lớp 8. Căn cứ điểm b, khoản 1 Luật giáo dục quy định cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông "Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm".

Như vậy, theo nhận định của Luật sư Thơm, nhiều khả năng nghi phạm chưa đủ 14 tuổi là độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự.

Trường hợp có căn cứ xác định thời điểm nghi phạm thực hiện hành vi Giết người chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nghi phạm sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, nghi phạm có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

"Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng", Luật sư Thơm cho hay.