Sau nhiều giờ mất tích, một bé gái 8 tuổi ở xã Yên Định được người thân phát hiện tử vong, thi thể bị bỏ trong bao tải dưới mương nước.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 20/9, không thấy cháu T.Q.A về nhà, gia đình và người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện cháu A tử vong trong bao tải dưới mương nước thuộc địa phận thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay thuộc xã Yên Định).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Định đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Kiểm sát viên Phòng 2, VKSND tỉnh Thanh Hoá kiểm sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, kết quả xác minh ban đầu, do bố mẹ đi làm ăn ở Đài Loan nên T.Q.V. (sinh năm 2012) và em trai là T.Q.T. (sinh năm 2017) ở với ông bà nội tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Vào khoảng 07 giờ sáng ngày 20/9/2025, chị N.T.T (sinh năm 1994), đưa hai con là cháu T.Q.A. và cháu T.Đ.D. đến nhà ông bà nội để nhờ trông coi hộ (Bố của T.Q.V. là anh trai ruột của bố cháu T.Q.A.) Lúc này, các cháu Q.A, Đ.D, Q.V và Q.T cùng chơi với nhau tại nhà ông nội.

Đến khoảng hơn 14 giờ chiều cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa nên Q.V ở nhà trông các em.Trong lúc chơi với nhau thì Q.V và Q.A nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã và xô xát. Sau đó, Q.V đã dùng hung khí giết chết em Q.A.

Khi bà nội đi làm về nhà không thấy Q.A nên hô hoán mọi người tập trung đi tìm thì mới phát hiện thi thể cháu Q.A trong bao tải đang được cất giấu ở vườn sau nhà.

Thi thể cháu bé được phát hiện trong bao tải, có đất đá đè lên - Ảnhh: Báo Công an nhân dân

Tại Cơ quan Công an, T.Q.V. đã khai báo thành khẩn, trực tiếp chỉ dẫn các vị trí tại hiện trường, lời khai phù hợp tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương Vào khoảng 2h ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Người dân cố dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kham-nghiem-hien-truong-vu-anh-ho-sat-hai-em-gai-8-tuoi-bo-trong-bao-tai-742440.html