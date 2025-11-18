Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Sao quốc tế 18/11/2025 14:08

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Vũ Ninh vừa hoàn thành 2 buổi hòa nhạc (concert) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn năm 2025.

Concert tại Bắc Kinh của Lưu Vũ Ninh thu hút sự chú ý của truyền thông, vì có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất và “ông lớn” trong giới giải trí nội địa trên hàng ghế khán giả.

Đại diện 3 nền tảng phim trực tuyến lớn và 2 nền tảng âm nhạc lớn của Trung Quốc đã gửi lẵng hoa và có mặt cổ vũ cho Lưu Vũ Ninh.

Các nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo của nhiều chương trình tạp kỹ như “Địa cầu siêu tươi mới”, “Bắt đầu suy luận nào”, “Kế hoạch duyên âm nhạc” cũng chúc mừng nam ca sĩ. Đặc biệt, hai diễn viên Kim Tĩnh, Trương Lăng Hách - đồng đội của Lưu Vũ Ninh trong chương trình “Bắt đầu suy luận nào” - đã trực tiếp có mặt ở concert và được Lưu Vũ Ninh gửi lời cảm ơn.

Theo tiết lộ, Trương Lăng Hách dù đang bận quay phim nhưng vẫn dành thời gian bay gấp từ phim trường Hoành Điếm đến Bắc Kinh ủng hộ đàn anh.

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão' - Ảnh 1

Dù không đánh tiếng trước nhưng sự có mặt của anh được đông đảo người hâm mộ xem như một hành động ủng hộ đầy tình cảm dành cho nam ca sĩ Lưu Vũ Ninh.

Trong loạt hình ảnh được khán giả ghi lại, Trương Lăng Hách xuất hiện giản dị, lặng lẽ theo dõi sân khấu nhưng vẫn không giấu được ánh mắt chăm chú hướng về phía Lưu Vũ Ninh.

Nhiều người cho rằng sự hiện diện này không chỉ là lời cổ vũ tinh thần cho đồng nghiệp, mà còn thể hiện sự tôn trọng và gắn kết đặc biệt giữa hai nghệ sĩ. Trương Lăng Hách vốn kín tiếng, ít khi xuất hiện tại sự kiện giải trí nếu không liên quan trực tiếp đến công việc. Vì vậy, việc anh dành thời gian đến concert của Lưu Vũ Ninh khiến cộng đồng người hâm mộ càng chú ý hơn.

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão' - Ảnh 2

Trên mạng xã hội, fan chia sẻ rằng đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách thể hiện sự quan tâm dành cho Lưu Vũ Ninh. Ở một số khoảnh khắc hậu trường trước đây, anh từng nhiều lần dành sự chú ý cho đàn anh, từ những cái nhìn thoáng qua đến những hành động nhỏ mang tính động viên.

Tại concert, khi Lưu Vũ Ninh trò chuyện cùng khán giả, một vài đoạn video ghi lại phản ứng của Trương Lăng Hách cho thấy anh thường xuyên mỉm cười, thỉnh thoảng cổ vũ theo tiết mục. Sự tự nhiên và thoải mái này khiến nhiều fan cho rằng anh không chỉ đến xem một buổi diễn, mà thực sự đồng cảm với âm nhạc của Lưu Vũ Ninh.

Lưu Vũ Ninh từng bị cướp dự án phim và không ký hợp đồng với các công ty quản lý

Lưu Vũ Ninh từng bị cướp dự án phim và không ký hợp đồng với các công ty quản lý

Trong buổi chia sẻ với người hâm mộ, Lưu Vũ Ninh cho biết hiện không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, đang hoạt động độc lập và xem người hâm mộ là “nguồn lực hỗ trợ cốt lõi” trong hành trình nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh từng bị cướp dự án phim và không ký hợp đồng với các công ty quản lý

Lưu Vũ Ninh từng bị cướp dự án phim và không ký hợp đồng với các công ty quản lý

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Lưu Vũ Ninh phủ nhận 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tướng môn độc hậu'

Lưu Vũ Ninh phủ nhận 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tướng môn độc hậu'

Lưu Vũ Ninh gây tranh cãi khi tiết lộ lý do không nhận lời chụp tạp chí

Lưu Vũ Ninh gây tranh cãi khi tiết lộ lý do không nhận lời chụp tạp chí

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Video 45 phút trước
Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm vào xe bồn chở dầu rồi bốc cháy khiến 45 người tử vong

Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm vào xe bồn chở dầu rồi bốc cháy khiến 45 người tử vong

Video 48 phút trước
Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 60kg đột nhập vào nhà rồi làm thủng trần phòng tắm

Người phụ nữ sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 60kg đột nhập vào nhà rồi làm thủng trần phòng tắm

Video 1 giờ 0 phút trước
Đang đứng trên sân khấu, cô gái đột nhiên ngã gục rồi tử vong khiến nhiều người chứng kiến hốt hoảng

Đang đứng trên sân khấu, cô gái đột nhiên ngã gục rồi tử vong khiến nhiều người chứng kiến hốt hoảng

Video 1 giờ 4 phút trước
Nam thanh niên ngồi trên xe lăn bất ngờ đứng bật dậy đấm bảo vệ khi bị phát hiện trộm bia trong siêu thị

Nam thanh niên ngồi trên xe lăn bất ngờ đứng bật dậy đấm bảo vệ khi bị phát hiện trộm bia trong siêu thị

Video 1 giờ 7 phút trước
Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc 'bốc hơi' khiến người dùng hoang mang

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Chứng kiến sóng lớn nhấn chìm cô con gái nhỏ và kéo xuống nước, người đàn ông lao xuống cứu con rồi tử vong

Chứng kiến sóng lớn nhấn chìm cô con gái nhỏ và kéo xuống nước, người đàn ông lao xuống cứu con rồi tử vong

Video 1 giờ 10 phút trước
Ca sĩ Tuấn Hưng lộ vẻ tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của mẹ: 'Không nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sự chia ly'

Ca sĩ Tuấn Hưng lộ vẻ tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của mẹ: 'Không nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sự chia ly'

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc chiếc ô tô gặp sự cố khi chinh phục "Cổng Trời" khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi

Kinh hoàng khoảnh khắc chiếc ô tô gặp sự cố khi chinh phục "Cổng Trời" khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi

Video 1 giờ 18 phút trước
Mang chiếc nhẫn cổ đi kiểm tra, cô gái sốc nặng khi biết giá trị lên đến 48 triệu đồng

Mang chiếc nhẫn cổ đi kiểm tra, cô gái sốc nặng khi biết giá trị lên đến 48 triệu đồng

Video 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bất ngờ Quách Phú Thành chỉ ăn một bữa mỗi ngày để giữ dáng

Bất ngờ Quách Phú Thành chỉ ăn một bữa mỗi ngày để giữ dáng

Thư Kỳ thừa nhận từng bị hủy hoại nhan sắc vì bệnh lạ

Thư Kỳ thừa nhận từng bị hủy hoại nhan sắc vì bệnh lạ

Thư Kỳ gần 10 năm qua luôn mơ ước có con: 'Tôi mong mỏi làm mẹ'

Thư Kỳ gần 10 năm qua luôn mơ ước có con: 'Tôi mong mỏi làm mẹ'

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng vượt bệnh trầm cảm bằng cách nào?

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê