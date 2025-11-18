Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Đại diện 3 nền tảng phim trực tuyến lớn và 2 nền tảng âm nhạc lớn của Trung Quốc đã gửi lẵng hoa và có mặt cổ vũ cho Lưu Vũ Ninh.

Concert tại Bắc Kinh của Lưu Vũ Ninh thu hút sự chú ý của truyền thông, vì có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất và “ông lớn” trong giới giải trí nội địa trên hàng ghế khán giả.

Theo tiết lộ, Trương Lăng Hách dù đang bận quay phim nhưng vẫn dành thời gian bay gấp từ phim trường Hoành Điếm đến Bắc Kinh ủng hộ đàn anh.

Các nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo của nhiều chương trình tạp kỹ như “Địa cầu siêu tươi mới”, “Bắt đầu suy luận nào”, “Kế hoạch duyên âm nhạc” cũng chúc mừng nam ca sĩ. Đặc biệt, hai diễn viên Kim Tĩnh, Trương Lăng Hách - đồng đội của Lưu Vũ Ninh trong chương trình “Bắt đầu suy luận nào” - đã trực tiếp có mặt ở concert và được Lưu Vũ Ninh gửi lời cảm ơn.

Dù không đánh tiếng trước nhưng sự có mặt của anh được đông đảo người hâm mộ xem như một hành động ủng hộ đầy tình cảm dành cho nam ca sĩ Lưu Vũ Ninh.

Trong loạt hình ảnh được khán giả ghi lại, Trương Lăng Hách xuất hiện giản dị, lặng lẽ theo dõi sân khấu nhưng vẫn không giấu được ánh mắt chăm chú hướng về phía Lưu Vũ Ninh.

Nhiều người cho rằng sự hiện diện này không chỉ là lời cổ vũ tinh thần cho đồng nghiệp, mà còn thể hiện sự tôn trọng và gắn kết đặc biệt giữa hai nghệ sĩ. Trương Lăng Hách vốn kín tiếng, ít khi xuất hiện tại sự kiện giải trí nếu không liên quan trực tiếp đến công việc. Vì vậy, việc anh dành thời gian đến concert của Lưu Vũ Ninh khiến cộng đồng người hâm mộ càng chú ý hơn.

Trên mạng xã hội, fan chia sẻ rằng đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách thể hiện sự quan tâm dành cho Lưu Vũ Ninh. Ở một số khoảnh khắc hậu trường trước đây, anh từng nhiều lần dành sự chú ý cho đàn anh, từ những cái nhìn thoáng qua đến những hành động nhỏ mang tính động viên.

Tại concert, khi Lưu Vũ Ninh trò chuyện cùng khán giả, một vài đoạn video ghi lại phản ứng của Trương Lăng Hách cho thấy anh thường xuyên mỉm cười, thỉnh thoảng cổ vũ theo tiết mục. Sự tự nhiên và thoải mái này khiến nhiều fan cho rằng anh không chỉ đến xem một buổi diễn, mà thực sự đồng cảm với âm nhạc của Lưu Vũ Ninh.