Nam diễn viên lần đầu tiết lộ việc từng “bị cướp dự án phim” chỉ vì vô tư chia sẻ lịch trình trong một buổi phát sóng trực tiếp. “Sau lần đó, tôi mới hiểu rằng không thể cứ nói linh tinh trong livestream được”, anh chia sẻ với khán giả.

Trong buổi chia sẻ với người hâm mộ, Lưu Vũ Ninh cho biết hiện không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, đang hoạt động độc lập và xem người hâm mộ là “nguồn lực hỗ trợ cốt lõi” trong hành trình nghệ thuật.

Không chỉ dừng ở chuyện nghề, Lưu Vũ Ninh còn khiến khán giả thích thú với hàng loạt câu chuyện đời thường. Trong lần ghi hình chương trình giao thừa tại Thái An (Sơn Đông), anh từ chối mặc áo lông vũ do trợ lý chuẩn bị để “giữ phong cách ngầu”, chỉ mặc áo khoác mỏng giữa thời tiết lạnh giá và lập tức “đổ bệnh”. Sau khi mượn lại áo lông, anh hài hước nhắn nhủ: “Lúc hát thì nhờ cảm xúc để chống lạnh, nhưng các bạn đừng bắt chước nhé".

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn kể lại trải nghiệm thuê nhà bị ép giá ở Hoành Điếm: “Ban đầu chỉ 6 - 7 nghìn nhân dân tệ, nhưng khi biết là tôi thì chủ nhà nâng lên 15 nghìn nhân dân tệ. Tôi bảo: ai muốn thuê thì thuê, tôi không thuê nữa” - lời kể khiến người xem bật cười vì sự thẳng thắn.

Anh cũng lên tiếng phản đối việc chụp ảnh chợ đen đang được rao bán với giá 8.000 nhân dân tệ, khuyên người hâm mộ không nên bị lợi dụng: “Muốn chụp thì tìm tôi trực tiếp, khỏi mất phí trung gian".

Từ những chia sẻ hóm hỉnh nhưng chân thật, người hâm mộ nhận ra một Lưu Vũ Ninh rất đời thường: thẳng thắn, tự tin và biết giữ mình giữa môi trường showbiz cạnh tranh.

Lưu Vũ Ninh (sinh năm 1990) là ca sĩ, diễn viên Trung Quốc, từng gây chú ý với các vai diễn trong phim Khom lưng, Chiết yêu... Anh xuất thân từ nhóm nhạc Modern Brothers, nổi tiếng nhờ chất giọng truyền cảm và phong cách biểu diễn gần gũi. Sau khi rời công ty quản lý, Lưu Vũ Ninh chọn con đường nghệ sĩ tự do, tự điều hành lịch trình và duy trì tương tác thường xuyên với người hâm mộ qua các nền tảng mạng xã hội.