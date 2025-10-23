Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Sao quốc tế 23/10/2025 15:55

Lưu Vũ Ninh gây chú ý khi phản hồi người hâm mộ về định hướng tương lai với tư cách một ca sĩ kiêm diễn viên.

Trong một livestream mới đây, một người hâm mộ hỏi Lưu Vũ Ninh: “Sau này anh có nhận đóng phim nữa không?”.

Nam diễn viên thẳng thắn trả lời: “Tôi đã đóng 4 vai nam chính cổ trang, trong đó có 3 bộ phim mức độ quan tâm vượt 10.000 điểm, một phim còn có thành tích khá tốt (ám chỉ "Khom lưng"). Với tỉ lệ thành công cao như vậy, sao lại không đóng tiếp chứ”.

Tuy nhiên, Lưu Vũ Ninh cũng cho biết, hiện tại anh chưa nhận bất kỳ kịch bản nào, thậm chí còn chưa xem qua kịch bản nào mới, cũng không có dự án nào đang bàn bạc sâu. Lưu Vũ Ninh đang “toàn tâm toàn ý” với hoạt động âm nhạc.

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai - Ảnh 1

Sở dĩ người hâm mộ quan tâm đến tương lai diễn xuất của Lưu Vũ Ninh là do sau bộ phim “Thư quyển nhất mộng” phát sóng vào tháng 6, Lưu Vũ Ninh chưa gia nhập đoàn phim mới.

Trên thực tế, bộ phim này đóng máy từ tháng 9.2024, đồng nghĩa Lưu Vũ Ninh đã không có dự án phim mới trong khoảng hơn 1 năm nay.

Ngoài ra, nam diễn viên có bộ phim hiện đại “Bụi hoa hồng” đang chờ lên sóng. Nhưng dự án này đã quay xong từ lâu và đóng máy vào tháng 10.2023.

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai - Ảnh 2

Trong 3 năm gần đây, danh tiếng của Lưu Vũ Ninh tăng mạnh khi anh liên tục có phim đóng vai chính gây tiếng vang - "Nhất niệm quan sơn", "Rèm ngọc châu sa", "Khom lưng" và "Thư quyển nhất mộng".

Một bộ phận khán giả tiếc nuối khi Lưu Vũ Ninh đang là cái tên được săn đón, nhưng anh không tiếp tục tận dụng thời cơ để nhận các dự án mới. Thay vào đó, anh tập trung vào hoạt động âm nhạc.

Lưu Vũ Ninh đã phát hành album mới và đang tổ chức tour diễn live concert ở Trung Quốc. Song, nam ca sĩ kiêm diễn viên vẫn duy trì việc hát nhạc phim. Trong tháng 10, anh sẽ góp giọng trong album nhạc phim cho 3 dự án phim lớn.

Trong phim “Ám hà truyện” có Cung Tuấn, Bành Tiểu Nhiễm đóng vai chính, Lưu Vũ Ninh đảm nhận ca khúc “Không quên”.

Trong phim “Thủy long ngâm” do La Vân Hi đóng chính, Lưu Vũ Ninh kết hợp với Trương Lương Dĩnh thể hiện ca khúc chủ đề “Không tắm gió xuân sao gặp được người”.

Lưu Vũ Ninh cũng phát hành ca khúc “Vạn kiếp không đổi” - nhạc phim của tác phẩm “Thiên địa kiếm tâm” do Thành Nghị đóng chính.

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Chỉ trong một tháng, Lưu Vũ Ninh đã góp giọng trong ba bộ phim lớn, chứng minh vị thế vững chắc của anh trong lĩnh vực nhạc phim Hoa ngữ. Không cần xuất hiện trên màn ảnh, chỉ bằng âm nhạc, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ và khẳng định đẳng cấp của một nghệ sĩ đa tài trong làng giải trí Trung Quốc.

Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

