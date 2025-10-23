Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Đời sống 23/10/2025 15:44

Nghệ AnBằng Văn Vỹ, 29 tuổi, khi đến chăm vợ sinh đôi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tấn công người xung quanh khiến 7 trường hợp bị thương, trong đó có 2 em bé, hai điều dưỡng.

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc xảy ra lúc 10h ngày 23/10, tại tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng. Ban đầu, Vỹ, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, đang chăm con bỗng bất ngờ hành hung một đứa trẻ nằm giường bên cạnh. Bà của bé giằng lại cháu thì bị Vỹ cầm dao đâm. Nhân viên y tế phát hiện sự việc đã ôm đứa trẻ chạy ra ngoài. Một số nhân viên khác vào can ngăn cũng bị tấn công.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hành vi của Vỹ khiến 7 người bị thương, gồm: 2 điều dưỡng, một thực tập, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, một điều dưỡng bị thương nặng do trúng 4 nhát đâm.

Hai bệnh nhi đang được điều trị tại đây, các nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao - Ảnh 1
Bằng Văn Vỹ bị bắt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, vài phút sau khi gây án, Vỹ bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao Công an tỉnh Nghệ An. Nghi phạm hiện đã bị áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân.

Trưa cùng ngày, tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Bước đầu xác định, Vỹ vào bệnh viện chăm sóc vợ đang sinh đôi.

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao - Ảnh 2
Y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẩn trương cấp cứu nạn nhân bị đối tượng dùng hung khí tấn công - Ảnh: Báo Lao Động

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung và các Phó Giám đốc Sở Trần Minh Tuệ, Nguyễn Hữu Lê đã trực tiếp có mặt tại hai bệnh viện để chỉ đạo công tác cứu chữa, động viên tinh thần y bác sĩ và người bệnh, đồng thời chỉ đạo ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường

