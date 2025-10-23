Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 23/10/2025 16:23

Khoảng 10 giờ ngày 23/10, một người đàn ông đã vào Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và tấn công những người có mặt ở đây. Hậu quả khiến 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 cháu bé bị thương. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Theo thông tin từ báo Công lý, đối tượng gây án là Bằng Văn V. (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). V. có vợ và một con nhỏ 3 tuổi. Trong lần sinh thứ hai, vợ V. nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh đôi, hai bé chào đời thiếu tháng và được chăm sóc, điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh.

Ngày 22/10, một trong hai trẻ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị. Sáng 23/10, V. vào lại phòng 305, bất ngờ dùng dao tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đang chăm sóc trẻ tại đây. Sau đó, đối tượng còn giằng lấy một trẻ sơ sinh định ném ra ngoài cửa sổ, nhưng một điều dưỡng đã kịp thời giành lại. Trong lúc giằng co, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công điều dưỡng Trần Thị Hồng. V. còn tấn công vợ mình nhưng người này may mắn tránh được.

Khi thấy vụ việc xảy ra, nhiều nhân viên y tế trong khoa đã vào can ngăn thì bị V. tiếp tục dùng dao tấn công. Khoảng 10h05, lực lượng bảo vệ bệnh viện có mặt, vận động đối tượng dừng tay, đồng thời khóa chặt khu vực phòng điều dưỡng và phối hợp với lực lượng Công an khống chế, bắt giữ đối tượng.

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vụ tấn công khiến 7 người bị thương, gồm 4 nhân viên y tế: Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung, cùng 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất, với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ và ngực; ba điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt; hai người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ, trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Ngay sau sự việc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức sơ cứu ban đầu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, các nhân viên y tế bị thương được phẫu thuật kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, các nhân viên y tế bị thương đã được phẫu thuật cấp cứu thành công và qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

