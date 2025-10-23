Theo thông tin từ báo Công lý, đối tượng gây án là Bằng Văn V. (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). V. có vợ và một con nhỏ 3 tuổi. Trong lần sinh thứ hai, vợ V. nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh đôi, hai bé chào đời thiếu tháng và được chăm sóc, điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh.

Ngày 22/10, một trong hai trẻ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị. Sáng 23/10, V. vào lại phòng 305, bất ngờ dùng dao tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đang chăm sóc trẻ tại đây. Sau đó, đối tượng còn giằng lấy một trẻ sơ sinh định ném ra ngoài cửa sổ, nhưng một điều dưỡng đã kịp thời giành lại. Trong lúc giằng co, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công điều dưỡng Trần Thị Hồng. V. còn tấn công vợ mình nhưng người này may mắn tránh được.