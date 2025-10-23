Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Đời sống 23/10/2025 15:05

Hai cô gái đi xe máy đã tử vong tại chỗ sau va chạm với xe ben đầu kéo ở vòng xoay Tân Hiệp, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 23/10, Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ben đầu kéo khiến 2 cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai cô gái chở nhau trên xe máy khi đi ngang qua khu vực vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh giao với ĐT746, phường Tân Hiệp, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe ben đầu kéo chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy bị kéo lê đi một đoạn, 2 cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe ben đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân nằm dưới bánh xe ben đầu kéo, xe máy hư hỏng nặng.

Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cô gái tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Cảnh sát giao thông TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Vòng xoay Tân Hiệp nằm giáp ranh giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Đây là khu vực trung tâm, kết nối nhiều khu công nghiệp giữa hai thành phố nên lượng xe cộ lưu thông nhiều, giao thông phức tạp.

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở trong đêm khi trời mưa lớn, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người lớn tuổi nghi bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 6 phút trước
Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 14 phút trước
Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Tâm sự 30 phút trước
Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Tâm sự 35 phút trước
Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Sao quốc tế 35 phút trước
Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Tâm sự 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Đời sống 45 phút trước
Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Sức khỏe 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm