Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích

Đời sống 23/10/2025 14:43

Căn nhà bị sạt lở trong đêm khi trời mưa lớn, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người lớn tuổi nghi bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an xã Bàu Bàng cho biết, khoảng 23h ngày 22/10, đơn vị nhận được tin trình báo của anh Hứa Quốc Trung về việc mẹ anh bị mất tích.

Theo nội dung trình báo, khi đi làm về, anh Trung phát hiện căn nhà tạm của gia đình bị nước cuốn trôi và không thấy mẹ là bà Nhâm Nữ (SN 1946) đâu. Nghi ngờ bà bị nước cuốn mất tích, anh đã báo công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bàu Bàng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích bà Nhâm Nữ, nên công an đã phát thông báo tìm kiếm nạn nhân.

Căn nhà bị sạt lở sau cơn mưa lớn kéo dài ở TP.HCM, một phụ nữ mất tích - Ảnh 1
Nhà dân ven suối ở xã Bàu Bàng bị nước cuốn trôi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an xã Bàu Bàng, bà Nhâm Nữ cao khoảng 1m6, dáng người gầy, tóc ngang vai, tay trái đeo vòng, mặc áo thun dài tay màu tối và quần dài màu đen. Cơ quan công an đề nghị ai phát hiện bà Nhâm Nữ ở đâu thông tin ngay cho Công an xã Bàu Bàng để phối hợp xử lý.

Trước đó, trong đêm 22, rạng sáng 23/10, tại phường Bến Cát, TPHCM cũng xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân bị cô lập trong vùng nước ngập. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu 127 người và đưa họ đến nơi an toàn.

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Trong lúc đưa các con tới bệnh viện ở Nghệ An điều trị, Bằng Văn Vỹ bất ngờ ôm một người con, định ném từ tầng 3 xuống. Sau đó, Vỹ cầm dao đâm nhiều người, khiến 1 nữ điều dưỡng bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích sạt lở cuốn trôi tin moi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 6 phút trước
Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 14 phút trước
Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Tâm sự 30 phút trước
Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Tâm sự 34 phút trước
Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Sao quốc tế 35 phút trước
Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Tâm sự 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Đời sống 45 phút trước
Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Sức khỏe 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Hai cô gái tử vong sau va chạm với xe ben đầu kéo ở TP.HCM

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Bàng hoàng người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm

Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 người tử vong thương tâm