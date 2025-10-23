Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Đời sống 23/10/2025 14:13

Trong lúc đưa các con tới bệnh viện ở Nghệ An điều trị, Bằng Văn Vỹ bất ngờ ôm một người con, định ném từ tầng 3 xuống. Sau đó, Vỹ cầm dao đâm nhiều người, khiến 1 nữ điều dưỡng bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 23/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, xác nhận vụ việc xảy ra lúc gần 10h cùng ngày tại khu vực tầng 3 của tòa nhà 7 tầng trong khuôn viên bệnh viện.

Theo ông Hải, thời điểm đó một đối tượng lạ mặt cầm theo dao gọt hoa quả, bất ngờ xông vào hành lang bệnh viện ra tay tấn công những người có mặt.

Vụ việc khiến ít nhất 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương, được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. “Đối tượng đi vào bệnh viện, gặp ai cũng đâm. Hắn đã tấn công 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân, thậm chí suýt ôm một cháu bé để ném xuống đất, may mắn được nhân viên bệnh viện kịp thời can thiệp. Sau đó hắn tiếp tục truy đuổi một nhân viên khác vào phòng để đâm thì bị khống chế”, ông Hải nói.

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn - Ảnh 1
Một trong số 5 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an phường Trường Vinh, bước đầu xác định nghi phạm là B.V.V. - 29 tuổi, quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, Nghệ An.

Trưa 23/10, ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - chủ trì cuộc họp nhanh, cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn - Ảnh 2
Nghi phạm bị khống chế - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện các y bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định, công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

