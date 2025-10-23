Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Liêm (SN 1975, cư trú khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phan Văn Liêm (50 tuổi, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Ông Liêm đã chém vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Khoảng 17h30 ngày 21/10, ông Phan Văn Liêm ngồi uống rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, giữa ông Liêm và vợ là bà Lý Thị Linh (47 tuổi) xảy ra cự cãi qua lại nên ông Liêm nghỉ uống rượu bỏ vào phòng.

Lúc này, bà Linh nằm võng tiếp tục cằn nhằn nói ông Liêm không lo làm ăn. Tức giận, ông Liêm lấy cây dao tự chế trong phòng ngủ đi ra chém vào người bà Linh gây thương tích rồi mang dao vào phòng ngủ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi nghe bà Linh có lời lẽ thách thức, ông Liêm tiếp tục đi ra và dùng cán dao đánh và chém vợ nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại. Bà Linh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện, bà Linh đã tử vong.

Đến 7h sáng hôm sau (22/10), khi hay tin vợ tử vong, ông Liêm đã đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp cây dao.

