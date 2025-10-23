Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5

Đời sống 23/10/2025 10:52

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, trú tại xã Cổ Đạm), con gái của chị B.T.B. (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La).

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 23/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015, chị B. kết hôn và có con gái là bé L.. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị B. tái hôn với Nam, có 2 con chung và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5 - Ảnh 1

Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng 3 người con (trong đó có cháu L.) chuyển sang thuê nhà trọ tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm trong thời gian chờ xây nhà mới.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ tại thôn Vân Thanh Bắc ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, Nam bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Sau đó, Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Gây án xong, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để nạn nhân đi ngủ.

Diễn biến MỚI vụ cha dượng dùng búa đinh bạo hành con gái lớp 5 - Ảnh 2
Bé gái nhập viện với vết thương nặng ở vùng đầu - Ảnh: Báo Dân trí

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa và để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30 cùng ngày, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Bé gái được đưa đến bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Khi vụ việc bị phát giác, Nam bỏ trốn. Tối 19/10, công an phát hiện người đàn ông này lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ.

Chiều 22/10, Công an phường Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang hoàn tất thủ tục trao trả bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi cho mẹ của bé là bà P.T.H.Q (sinh năm 1993, quê TP. Đà Nẵng).

