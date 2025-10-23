Ngày 22/10, ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, UBND phường Cửa Ông, khoảng 16h20 ngày 22.10.2025, tại tiệm vàng Bình Hương (tổ 78, khu Cẩm Phú 7A, phường Cửa Ông), đã xảy ra một vụ cướp.

Thời điểm này, chủ tiệm vàng là bà L.T.H. (sinh năm 1976) đang giao dịch với khách thì một nam thanh niên bất ngờ xông vào, giật một chiếc nhẫn vàng 9999, trọng lượng 3 chỉ, trị giá 45.450.000 đồng, rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Cửa Ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra xác minh vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua điều tra ban đầu, nghi phạm là N.V.Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự vận động của lực lượng công an, N.V.Khánh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an phường Cửa Ông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong Ngày 21/10 (giờ địa phương), đài truyền hình Nigeria đưa tin một xe bồn phát nổ ở bang Niger khi đám đông đang hôi xăng, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-thanh-nien-cuop-tiem-vang-tai-cua-ong-quang-ninh-744709.html