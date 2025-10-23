Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Đời sống 23/10/2025 05:10

Ngày 22/10, ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, UBND phường Cửa Ông, khoảng 16h20 ngày 22.10.2025, tại tiệm vàng Bình Hương (tổ 78, khu Cẩm Phú 7A, phường Cửa Ông), đã xảy ra một vụ cướp.

Thời điểm này, chủ tiệm vàng là bà L.T.H. (sinh năm 1976) đang giao dịch với khách thì một nam thanh niên bất ngờ xông vào, giật một chiếc nhẫn vàng 9999, trọng lượng 3 chỉ, trị giá 45.450.000 đồng, rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Cửa Ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh vụ việc.

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh - Ảnh 1

 

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra xác minh vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua điều tra ban đầu, nghi phạm là N.V.Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự vận động của lực lượng công an, N.V.Khánh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an phường Cửa Ông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Ngày 21/10 (giờ địa phương), đài truyền hình Nigeria đưa tin một xe bồn phát nổ ở bang Niger khi đám đông đang hôi xăng, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tiệm vàng cướp vàng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 37 phút trước
Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?