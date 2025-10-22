Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Đời sống 22/10/2025 17:06

Nhiều chuyến bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung sẽ phải thay đổi giờ bay, hoặc hoãn do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trong ngày 22/10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP.HCM và Huế ngày 22/10 sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23/10.

Cũng trong ngày 22/10, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TP.HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1,5 - 2 tiếng.

Các chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TP.HCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22/10 sẽ bị hủy. Ngoài ra, VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP.HCM trong ngày 23/10 cũng bị hủy.

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ - Ảnh 1
Một góc Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Theo thông tin từ VTC News, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines group cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

