Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu gốm sứ D.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai cho biết đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Trọng Nh. - nhân viên cơ điện của Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu gốm sứ D, tại Cụm công nghiệp Gò Cầy (thôn Kiên Ngãi, xã Bình An).

Cụ thể, khoảng 9h ngày 18.10, anh Nh. cùng 2 nhân viên khác đang làm việc tại máy mài bóng gạch men số 2, dây chuyền số 5 của xưởng sản xuất. Công việc của anh Nh. là kiểm tra điện, máy móc và bơm dầu nhớt cho các bánh quay của máy.

Trong quá trình làm việc, anh Vũ Quốc V. phát hiện anh Nh. nằm bất động cạnh đường mương nước chạy song song với dây chuyền, vùng đầu có vết thương chảy máu. Mọi người hô hoán cấp cứu nhưng anh Nh. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cùng Viện KSND khu vực 4 - Gia Lai tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân anh Nh. tử vong và làm rõ công tác an toàn lao động tại công ty. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến nhân viên cơ điện tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 22/10 công an phường tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực số 121 Tôn Đức Thắng, làm 2 người đi đường thương vong. Nạn nhân tử vong là anh M.Đ.G (SN 1984, trú Nga Sơn, Thanh Hóa). Người bị thương là chị Đ.T.Q (SN 1990, trú ở phố Tôn Đức Thắng). 

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo các nhân chứng, sáng 22/10 một tấm kính cường lực và các mảng vật liệu từ một ngôi nhà đang sửa chữa ở khu vực số 121 Tôn Đức Thắng đã rơi trúng người đi đường. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân vào bệnh viện.

 

