Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Ngày 22/10, đại diện UBND phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội xác nhận khoảng 4h30 cùng ngày, tại phố Linh Đường (đoạn gần Khu đô thị HH Linh Đàm) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và một xe máy chở 2 người, khiến một nạn nhân tử vong.

"Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với lực lượng chức năng cử cán bộ tới hiện trường làm rõ sự việc. Vụ việc đang được Công an phường Hoàng Liệt tiếp tục làm rõ", vị đại diện nói.

Theo một số nhân chứng, vào thời gian trên, chiếc xe máy chở theo 2 người đi cùng chiều với xe buýt rồi xảy ra va chạm. Vụ việc khiến các nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè, một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc, chưa có kết luận cuối cùng.

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong - Ảnh 1
Các nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 21/10, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe tải và 1 xe máy trên quốc lộ 22, đoạn thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, Tây Ninh khiến 1 người tử vong.

Báo cáo ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7h31 cùng ngày.

Thời điểm này, xe tải có đầu biển số 51C do L.V.B. (35 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) điều khiển, khi chạy đến gần ngã tư Suối Sâu thì lùi lại sát lề bên phải quốc lộ 22 để giao hàng tại một cửa hàng ven đường.

Xe tải có đầu biển số 51D do H.T.M.H. (23 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, Đồng Nai) đi cùng chiều phía sau ở làn đường sát dải phân cách, khi thấy tình hình phía trước đã giảm tốc độ.

Xe máy do B.N.L. (28 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển chạy cùng chiều ở giữa hai xe tải nói trên. Do xe tải phía trước đang lùi bên phải đường nên xe máy cũng giảm tốc độ để nhường đường.

Bất ngờ, xe tải có đầu biển số 70C do V.M.T. (28 tuổi, ngụ xã Châu Thành, Tây Ninh) chạy cùng chiều từ phía sau tới đã va chạm vào xe máy, rồi lao vào khoảng giữa 2 xe tải phía trước va chạm với 2 xe tải này.

Vụ va chạm khiến người đi xe máy là B.N.L. tử vong. 3 xe tải và xe máy chỉ hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế V.M.T. điều khiển xe tải đã không chú ý quan sát, gây ra vụ va chạm.

