Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Đời sống 22/10/2025 14:37

Liên quan vụ nghi phóng hỏa ở tỉnh Gia Lai, bé trai nhập viện trong tình trạng bỏng nặng và được điều trị tích cực.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã thông tin về trường hợp bệnh nhi liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tiệm spa ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai mà bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Theo đó, vào ngày 20/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé N.M.T. (5 tuổi) trong tình trạng tỉnh, chi lạnh, mạch quay khó bắt, bỏng da khắp người (vùng đầu, mặt, cổ, tay chân, ngực, lưng) đang băng.

Theo bệnh sử ban đầu, vào lúc 3h ngày 19/10, gia đình bệnh nhi bị bỏng nghi do xăng đốt. Sau vụ việc, mẹ bệnh nhân đã mất, cha được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị nhưng sau đó cũng tử vong vì vết thương quá nặng.

Bé T. được nhập viện Bệnh viện tỉnh Gia Lai với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi bỏng đường hô hấp dưới, bỏng độ IV diện tích 65%. Bệnh nhi được sơ cấp cứu ban đầu rồi chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc giảm thể tích, bỏng xăng ngày thứ 2, nhiều vị trí độ III-IV, diện tích 65%.

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa Phỏng - Tạo hình, bằng các biện pháp như thở máy, kháng sinh, bù dịch, thay băng... Hiện bé tỉnh, thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định.

Trong ngày 22/10 bệnh nhi T. sẽ được tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ nhận định, diện tích bỏng của bé rất lớn, vết thương loang lổ và có tổn thương phổi do hít khí nóng, nên tiên lượng rất nặng.

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65% - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nghi phóng hỏa xảy ra tại cơ sở kinh doanh ở Gia Lai khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) vào ngày 19.10, cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.

Nạn nhân tử vong là chị T.T.T.N (sinh năm 1994, trú phường An Khê). Chị N và anh N.B.C. (sinh năm 1992, trú phường An Khê) là vợ chồng, có 1 con chung là cháu T (sinh năm 2020), nhưng đã ly hôn.

Sau ly hôn, chị N có quan hệ tình cảm với N.A.D. (sinh năm 2001). Tối 18.10, anh C đến thăm con và ngủ lại tại nhà chị N. trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê). Đến khoảng 4h30 sáng 19.10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ trong căn nhà.

