Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Đời sống 22/10/2025 10:24

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 - Bộ luật Hình sự.

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng - Ảnh 1
Khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ) có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17/6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ: xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, kết quả điều tra xác định: Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26.3.2024, đăng ký ngành nghề sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Tuy nhiên, để trục lợi, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A như công bố, nhưng vẫn in trên nhãn thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Kết quả giám định cho thấy chỉ tiêu Natri chỉ đạt 0,3 mg/100g, trong khi nhãn ghi 23,7 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ sản phẩm bị xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng - Ảnh 3
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức từng mua dầu ăn của Công ty An Thịnh Food liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Nóng: Triệt phá 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng chuẩn bị tuồn vào công ty

Nóng: Triệt phá 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng chuẩn bị tuồn vào công ty

Sáng 5/8, tin từ Công an P.Cái Vồn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng được phát hiện trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   dầu ăn giả tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Đời sống 31 phút trước
Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Đời sống 37 phút trước
Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Đời sống 59 phút trước
Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 22/10/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 22/10/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách