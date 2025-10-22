Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 - Bộ luật Hình sự. Khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Báo Người Lao Động. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ) có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17/6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ: xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo thông tin báo Lao Động, kết quả điều tra xác định: Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26.3.2024, đăng ký ngành nghề sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Tuy nhiên, để trục lợi, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A như công bố, nhưng vẫn in trên nhãn thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Kết quả giám định cho thấy chỉ tiêu Natri chỉ đạt 0,3 mg/100g, trong khi nhãn ghi 23,7 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ sản phẩm bị xác định là hàng giả. Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên… Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng. Ảnh: Báo Lao Động. Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức từng mua dầu ăn của Công ty An Thịnh Food liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

