Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất dầu giả: Lập 7 công ty nhập dầu thực vật chăn nuôi rồi 'biến' thành dầu ăn cho người

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Thị Phương (38 tuổi, trú thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên)- giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (khởi tố ngày 29/5) và Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội)- bị khởi tố ngày 6/6.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ giám đốc Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, Mai thành lập 7 công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm, sản xuất dầu thực phẩm đóng chai để nhập khẩu, phân phối hàng hóa trong nước và đưa ra nước ngoài.

Riêng Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước do Mai đứng tên. Còn các công ty còn lại do Mai nhờ người thân trong gia đình, người quen đứng tên.

Dầu thực vật dùng để chế biến thực phẩm phải chịu thuế VAT 8%, còn dầu thực vật dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế VAT.

Mai sử dụng danh nghĩa các công ty trên nhập khẩu dầu thực vật dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (để trốn thuế VAT 8%), rồi về tiêu thụ, bán cho nhiều công ty trên khắp cả nước dùng làm nguyên liệu đóng chai dầu thực phẩm bán cho người tiêu dùng. Trong đó, Mai có bán cho công ty của Phương.

Dầu đậu nành của Nhật Minh Food. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Mai phạm tội buôn lậu.

Năng đã thành lập hai công ty, trong đó một công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, một công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm. Giống như Mai, Năng đã nhập hàng nghìn lít khẩu dầu thực vật dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi rồi bán cho nhiều công ty trên khắp cả nước dùng làm nguyên liệu đóng chai dầu thực phẩm cho người.

Phương là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (đóng tại Hưng Yên). Công ty này chuyên sản xuất, kinh doanh dầu thực vật đóng chai gắn nhãn hiệu Ofood.

Phương thành lập một công ty vệ tinh chuyên nhập khẩu mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, rồi dùng số dầu này để sản xuất dầu thực vật. Ngoài ra, Phương còn mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi của Mai và Năng để sản xuất dầu thực phẩm gắn nhãn hiệu Ofood bán cho người dân.

Phương cho công bố thành phần của các loại dầu gắn nhãn hiệu Ofood có Vitamin A nhưng do giá thành Vitamin A đắt, Phượng không bổ sung Vitamin A hoặc bổ sung lượng Vitamin A rất ít so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Ảnh: Báo Dân Việt.

Hành vi của Phương phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo thông tin báo Dân Việt, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối nghi cất giấu, liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; tạm giữ khoảng 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu; 50 tấn dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood, nhiều tem, nhãn, số sách, giấy tờ, tài sản liên quan và dây chuyền, máy móc để sản xuất hàng giả.

Căn cứ hành vi của các đối tượng, Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Thị Phương (khởi tố ngày 29/5), Nguyễn Trọng Năng (khởi tố ngày 6/6); tạm giữ đối với Đỗ Thị Ngọc Mai (ngày 12/6).

Ngoài ra, lực lượng Công an còn xác định còn nhiều công ty, doanh nghiệp có liên quan đến đường dây tội phạm trên.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm của các đối tượng cùng các công ty, cá nhân có liên quan trên cả nước.

Bên trong Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trước đó, phóng viên Dân Việt đã tìm hiểu về nhãn hiệu dầu ăn Ofood Cooking Oil, trên nhãn ghi rõ, sản phẩm được sản xuất tại Công Ty TNHH Sản Xuất & XNK Nhật Minh Food (địa chỉ tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên, khi đến địa chỉ này chúng tôi ghi nhận không có bất kì nhà máy hay xưởng sản xuất dầu ăn nào.

Tìm hiểu thêm, nơi sản xuất dầu ăn nhãn hiệu Ofood Cooking Oil được đặt ở nơi khác, ở đường D2, khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Ghi nhận tại đây cho thấy, nhà máy không có dây chuyền sản xuất, mà dầu ăn nhãn hiệu Ofood được công nhân chiết trực tiếp từ các bồn chứa lớn vào thẳng trong can.