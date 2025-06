Một số người dân cho biết, trước khi gặp nạn, hai nạn nhân còn ăn uống và chụp hình, rồi ngồi tâm sự tại ghềnh đá thuộc bờ biển trên địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 26/6, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) tại một ghềnh đá trên biển thuộc đường phía đông phường Vạn Hương.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo phường Vạn Hương, trước khi hai nạn nhân bị chết thì người dân còn nhìn thấy 2 người này ăn uống và chụp hình tại ghềnh đá trên.

Được biết, khoảng 21 giờ 05 phút ngày 25/6, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai nạn nhân bị chết nghi do đuối nước.

Hiện Công an Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin với PV VietNamNet trưa nay (26/6), lãnh đạo UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: Khoảng 2h57 ngày 25/6, người dân hành nghề chài lưới trên biển Đồ Sơn đoạn từ khu 1 đi khu 2 phát hiện thi thể một phụ nữ mắc vào lưới nên đã đưa lên bờ.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Bích H. (SN 1984), trú tại ngõ 72 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Xác minh ban đầu cho thấy: Chiều 24/6, chị H. đi cùng anh P. ( người sống như vợ chồng với H.) đến khu vực bờ biển Đồ Sơn để tâm sự. Cách hiện trường phát hiện thi thể chị H. khoảng 50m, có một xe máy của P.

10 tiếng sau, thi thể của anh P. được tìm thấy, gần khu vực chị H. gặp nạn.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng xác định, hai nạn nhân trên tử vong do ngạt nước, không có yếu tố tác động ngoại lực, nhiều khả năng do đuối nước. Cơ quan công an vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Được biết, chị H.và P. sống với nhau như vợ chồng tại dãy trọ trên đường Miếu Hai Xã cùng một con nhỏ của H. khoảng 12 tháng tuổi. P. làm nghề thợ xây còn H. làm phụ hồ.

