Việc tự ý nặn mụn, đặc biệt là bằng tay chưa vệ sinh sạch sẽ, dễ làm tổn thương da, khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập sâu, gây viêm mô bào. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Huy Tú - Khoa Nội tổng hợp chia sẻ: "Từ một nốt mụn bọc ở trán, do dùng tay nặn, bệnh nhân bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to và được xác định bị viêm mô bào dưới da. Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết trầy xước nhỏ trên da và lây lan rất nhanh. Bệnh khởi phát đột ngột, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong. Rất may, bệnh nhân đã nhập viện kịp thời và được điều trị tích cực, sức khỏe đang dần hồi phục".

BSCKI Nguyễn Thị Hòa – chuyên ngành Da liễu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mụn trứng cá là bệnh lý da liễu phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất ở tuổi dậy thì. Bệnh có nhiều nguyên nhân và yếu tố liên quan như môi trường, di truyền, nội tiết, ăn uống, căng thẳng, sử dụng thuốc... Có 4 cơ chế chính gây mụn trứng cá đã được xác định, đó là: tăng tiết bã nhờn, dày sừng cổ nang lông, vai trò của vi khuẩn Cutibacterium acnes và các chất trung gian gây viêm.

"Việc tự ý nặn mụn, đặc biệt là bằng tay chưa vệ sinh sạch sẽ, dễ làm tổn thương da, khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập sâu, gây viêm mô bào, thậm chí nhiễm khuẩn huyết nếu không được xử lý kịp thời" - BS. Hòa nói.