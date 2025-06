Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1994, thường trú tỉnh Bình Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh sát lấy lời khai tài xế Nguyễn Bảo Hoàng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cảnh sát, lúc 18h30 ngày 15/6, Hoàng lái ô tô trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe miền Tây đi quốc lộ 1. Đến trước địa chỉ số 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, ô tô do Hoàng cầm lái đã đụng vào dải phân cách, rồi tông xe máy do bà N.T.T. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở theo mẹ và xe máy do anh T.K.C. (SN 1995, ngụ quận 6) cầm lái. Hậu quả vụ tai nạn khiến mẹ con bà T. tử vong, anh C. bị thương.