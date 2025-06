Hàng xóm nói về biệt thự của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng: 'Nhà mới xây xong đầu năm, phải nói là đẹp nhất nhì xã'

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025, triệt xóa băng nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của công dân Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, tổ chức hoạt động tinh vi tại hai quốc gia Myanmar và Philippines, có sự tham gia của hàng trăm người Việt Nam. Các đối tượng được tuyển chọn từ Việt Nam, đưa ra nước ngoài qua đường hợp pháp hoặc vượt biên trái phép, huấn luyện kỹ càng theo “quy trình lừa đảo” và cả phương thức đối phó khi bị bắt.

Gần 100 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ - Ảnh: Báo Lao Động

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nhiều địa phương và lực lượng biên phòng triển khai. Sau thời gian trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/6, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có các đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam.