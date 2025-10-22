Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Đời sống 22/10/2025 05:20

Tối 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài vừa điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vừa bóc gỡ vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Trước đó ngày 17/9, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (26 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách - Ảnh 1
Nghi phạm Phương Anh Vũ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao nghi phạm Vũ và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Chiều ngày 21/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai hơn 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh Xẻo Rô, cách nhà khoảng 3km.

