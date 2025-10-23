Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tuổi Tý bị Kiếp Tài chiếu mệnh, cần chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày có nhiều thăng trầm và biến động, đòi hỏi sự thận trọng cao độ. Công việc có thể gặp phải những thách thức bất ngờ. Bạn cần giữ sự tập trung, tỉ mỉ trong từng chi tiết để tránh sơ suất tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm do sự bận rộn và thiếu sự sẻ chia. Người độc thân có thể gặp khó khăn trong việc thổ lộ tình cảm hoặc bày tỏ sự quan tâm chân thành đến đối tượng đang tìm hiểu. Các cặp đôi dễ bỏ bê nửa kia do lịch trình làm việc căng thẳng, dẫn đến cảm giác thiếu kết nối.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, người tuổi Thìn được xem là có số mệnh mạnh mẽ, dễ đạt thành công lớn trong sự nghiệp lẫn tài chính. Từ nay, vận khí của họ bước vào thời kỳ “đại phát”. Không chỉ nguồn thu ổn định, mà các khoản đầu tư hay cơ hội bất ngờ cũng liên tiếp mang lại lợi nhuận.

Theo tử vi, tuổi Thìn được các sao cát như Kim Quỹ và Tam Thai chiếu mệnh, giúp công việc thuận lợi, thu nhập tăng mạnh. Với khí chất tự tin, năng động, họ dễ gặp quý nhân hỗ trợ — có thể là cấp trên trọng dụng hoặc đối tác tiềm năng.

