Từ tháng 11 trở đi, 3 con giáp vàng bạc chẳng thiếu, phú quý đủ đường, giàu có chạm nóc, cuộc sống vương giả

Công việc của tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt.

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo, người giàu có nhất sau ngày này chính là tuổi Tỵ. Họ vốn là người kín tiếng, sâu sắc, thường làm gì cũng phải chắc chắn tuyệt đối mới quyết định.

Thời gian này mọi nỗ lựcm công sức trước đây của người tuổi Tỵ bắt đầu nở hoa kết trái. Họ thu về những thành tựu đáng nể, danh tiếng cũng được củng cố. Tuổi Tỵ càng làm càng trúng, càng liều càng lãi, khi người khác còn đang phân vân thì họ đã chốt lời thành công. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ về thông tin, kết nối và vốn liếng. Còn giúp họ thoát khỏi những khó khăn, bế tắc, những rào cản trở ngại.

Chỉ cần họ chủ động nắm bắt thật chặt cơ hội sẽ có khả năng chuyển mình ngoạn mục, từ đủ sống thành dư dả, từ khá giả thành giàu có. Đây chính là “đi một bước, tiền theo mười bước” – xứng danh là con giáp giàu nhất giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!