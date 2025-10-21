Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 04:39

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai công việc mới.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này, tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có chút thăng trầm và sóng gió. Con giáp này và đối phương nên có dành thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Sau ngày này là giai đoạn hoàng kim của Dần, họ bước vào thời điểm bùng nổ về tài vận. Những khó khăn tài chính trước đó dần được tháo gỡ, thuận lợi liên tiếp, tiền về chóng vánh. Người tuổi Dần làm ăn buôn bán sẽ thấy rõ lượng khách tăng vọt, hợp đồng chốt nhanh, lợi nhuận tăng gấp 3, 4 lần so với tháng trước. Với người làm công việc văn phòng, họ khẳng định được năng lực và dễ dàng được thăng chức, tăng lương.

Quý nhân xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, mang lại cho Dần vận may và dìu dắt họ khỏi bế tắc khó khăn, tuổi Dần còn nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ. Một khi "ngửi" được mùi tiền, họ sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức để biến cơ hội thành hiện kim. Đây chính là lúc vũ trụ đang đẩy tuổi Dần lên một tầm cao mới, ai đang có kế hoạch đầu tư hoặc chuyển hướng công việc thì đừng chần chừ nữa — thời tới rồi, không cản nổi.

Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.

Từ nay 21/10 đến ngày 27/10, 3 con giáp có vận kim tiền, mang số giàu sang phú quý, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

