Cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025: 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 20:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tình duyên đỏ thắm, thu nhập dồi dào.

Tuổi Thìn 

Công việc của tuổi Thìn diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Bản mệnh có thể dành các ngày cuối tuần để làm việc mình thích khi hầu hết các nhiệm vụ công việc đều được giải quyết một cách ổn thỏa.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng sẽ tiến triển khả quan. Dường như bạn luôn nhận được lời yêu thương từ mọi người. Đặc biệt là nữ độc thân được yêu chiều còn nam độc thân có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình.

Cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025: 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025: 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là con giáp nghị lực, giỏi giang, đầy bản lĩnh. Vận trình của tuổi Dậu sẽ thay đổi rõ rệt sau ngày này khi khó khăn bị đầy lùi, nhường chỗ cho cát khí lan tỏa. Quý nhân xuất hiện liên tục mang tới cho họ nhiều cơ hội làm ăn và sinh lời cực lớn. Với người làm ăn, đây là giai đoạn bội thu của cải, hợp đồng liên tiếp, doanh thu vượt kỳ vọng. Tiền tài tăng trưởng, Dậu có thể nghĩ tới chuyện đầu tư thêm nhiều các lĩnh vực khác.

Về tình cảm, Dậu đón những niềm vui lớn, hạnh phúc, vẹn tròn. Người độc thân tìm thấy ngườ phù hợp, bắt đầu mối nhân duyên tốt đẹp. Tình yêu chớm nở trong thời điểm này rất dễ bền lâu, tiến xa đến hôn nhân. Với người đã có gia đình, họ ngày càng ấm êm và hạnh phúc.

Cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025: 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

