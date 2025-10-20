Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 12:43

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài lộc vượng phát, được sự hỗ trợ của quý nhân trong công việc và cuộc sống.

Tuổi Sửu 

Được cấp trên giao cho nhiệm vụ thích hợp, tuổi Sửu sẽ có thể phát huy tốt thế mạnh của mình và dễ dàng có bước thăng tiến đáng kể. Có thể nói, những công sức trong thời qua cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hanh thông và khởi sắc hơn trước. Bạn và người ấy dần có sự cảm thông, chia sẻ với những nỗi vất vả của đối phương. Những hiểu lầm ấy dần được thay thế bằng những cử chỉ quan tâm nhiều hơn.

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Nếu nói tháng 10 là “tháng vàng” của tuổi Hợi cũng không sai. Trong giai đoạn này, người tuổi Hợi được sao Phúc Tinh chiếu mệnh, tài khí hanh thông, tiền tài khởi sắc bất ngờ. Dù làm công việc gì — nhân viên, kinh doanh hay đầu tư — đều có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Tuổi Hợi thường hiền lành, biết tích đức nên được trời thương, “trên có tổ tiên phù hộ, dưới có quý nhân trợ lực”. Từ ngày này, mọi nỗ lực của họ như được nhân đôi kết quả. Nhiều người tuổi Hợi có thể bất ngờ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận thêm hợp đồng béo bở. Người làm ăn xa sẽ được khách hàng giới thiệu thêm, tiền tài cứ thế chảy về liên tục.

Điều đáng mừng là tuổi Hợi không chỉ gặp may về tiền mà còn thuận về tình cảm, gia đạo yên ổn, tinh thần vui vẻ. Chính năng lượng tích cực này giúp họ thu hút thêm vận khí tốt, biến mỗi ngày trôi qua thành “ngày sinh tài”.

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

