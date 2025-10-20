Trần Triết Viễn học hỏi được kinh nghiệm của Lý Thấm trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

Sao quốc tế 20/10/2025 14:30

Sánh đôi cùng Lý Thấm trong vai nữ tướng Phó Nhất Tiếu, Trần Triết Viễn tạo nên câu chuyện vừa bi thương vừa lãng mạn, nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem.

Trong bộ phim "Nhất tiếu tùy ca", nam diễn viên Trần Triết Viễn đảm nhận vai Phượng Tùy Ca - hoàng tử nước Túc Sa, người có xuất thân cao quý, khí chất trầm tĩnh và nội tâm nhiều giằng xé giữa trách nhiệm, thù hận và tình yêu.

Sánh đôi cùng Lý Thấm trong vai nữ tướng Phó Nhất Tiếu, Trần Triết Viễn tạo nên câu chuyện vừa bi thương vừa lãng mạn, nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng thể hiện cảm xúc tinh tế và đài từ rõ ràng, mạch lạc của nam diễn viên. Chia sẻ về điều này, Trần Triết Viễn cho biết, bản thân rất bất ngờ khi lời thoại của mình được yêu thích đến vậy.

“Ngay từ lần đầu tiên tham gia diễn xuất, tôi đã chú ý đến giọng nói, cách phát âm và cảm xúc trong từng câu thoại. Mỗi dự án là một cơ hội để tôi luyện tập và tiến bộ thêm”, anh nói.

Trần Triết Viễn học hỏi được kinh nghiệm của Lý Thấm trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' - Ảnh 1

Nam diễn viên cho biết, để khắc họa nhân vật Phượng Tùy Ca, anh đã phải nghiên cứu kỹ tâm lý, tính cách cũng như xuất thân của nhân vật. Phượng Tùy Ca không chỉ là một hoàng tử kiêu hãnh mà còn là người đàn ông biết hy sinh, dám yêu và dám chịu trách nhiệm. Việc hợp tác với Lý Thấm - bạn diễn giàu kinh nghiệm giúp anh học hỏi được nhiều điều trong cách xử lý cảm xúc và tiết chế diễn xuất.

Trước những lời khen từ khán giả, Trần Triết Viễn khiêm tốn cho biết, anh vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. “Tôi vui vì được khán giả ghi nhận, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn. Đài từ, ánh mắt, và nhịp diễn vẫn còn nhiều điểm phải trau dồi thêm", anh chia sẻ.

Với "Nhất tiếu tùy ca", Trần Triết Viễn không chỉ chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất mà còn khẳng định nỗ lực nghiêm túc của mình với nghề.

Trần Triết Viễn học hỏi được kinh nghiệm của Lý Thấm trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' - Ảnh 2

Nhất tiếu tùy ca chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sí Dực Thiên Vũ, thuộc thể loại cổ trang kết hợp với yếu tố ly kỳ, kịch tính nhưng lại tạo được sự mới mẻ nhờ cách xây dựng nhân vật "song cường", tức cả nam lẫn nữ chính đều là những người có trí lực và lý tưởng.

Phim mở đầu bằng một cuộc đại chiến giữa hai nước Cẩm Tú và Túc Sa. Trong trận chiến then chốt tại Bình Lăng, nữ xạ thủ số một của Cẩm Tú là Phó Nhất Tiếu (Lý Thấm) đã bắn trúng Phụng Tùy Ca (Trần Triết Viễn) - đại hoàng tử nước Túc Sa, khiến thế trận đảo chiều. 

Tuy nhiên, chiến thắng không kéo dài, cả hai nhanh chóng trở thành mục tiêu ám sát. Phó Nhất Tiếu bị chính người thân phản bội, trọng thương, rơi xuống vực và mất trí nhớ. Phụng Tùy Ca bị phục kích, tưởng đã chết khi xe ngựa rơi xuống vực sâu.

Số phận trớ trêu đưa hai người gặp lại nhau trong một suối thuốc ở Trấn Niệm Sơn Trang.  Song, chỉ có Phụng Tùy Ca nhận ra kẻ địch cũ, còn Phó Nhất Tiếu thì quên hết. 

Lợi dụng điều đó, hắn đưa cô về doanh trại tra khảo tàn nhẫn bằng cả roi da, nước lạnh và cực hình, với mục đích khai thác thông tin. Nhất Tiếu không khuất phục, ngược lại tìm cơ hội phản đòn, trói Phụng Tùy Ca lên cây, trả lại từng hình phạt đã nhận.

 

Mối quan hệ thù hận giữa Phó Nhất Tiếu và Phụng Tùy Ca bắt đầu thay đổi khi cả hai nhận ra họ cùng là nạn nhân trong một chuỗi âm mưu sâu xa. Vì mục tiêu lớn là tìm ra kẻ chủ mưu làm rối loạn chiến trường và triều đình, họ buộc phải tạm thời bắt tay, trở thành đồng minh bất đắc dĩ.

Trong buổi phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Trần Triết Viễn - người đảm nhận nam chính phim "Nhất tiếu tùy ca" đóng cùng Lý Thấm đã có những chia sẻ chân thành về hành trình diễn xuất và triết lý nghề nghiệp của mình.

