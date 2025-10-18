Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Anh bộc bạch rằng, việc sống trong tâm thế của nhân vật, suy nghĩ và phản ứng như nhân vật giúp anh không chỉ hiểu sâu hơn về tâm lý con người, mà còn trưởng thành hơn trong chính cuộc sống thực.

Trong buổi phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, Trần Triết Viễn cho biết, mỗi vai diễn đều mang đến cho anh một cơ hội khám phá bản thân ở một khía cạnh khác: “Với một diễn viên, được hóa thân thành hình mẫu mà mình mong muốn trở thành đó là một quá trình mang lại cảm giác thành tựu đặc biệt".

Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh luôn xem mỗi bộ phim là một “hành trình trải nghiệm cuộc đời” khác nhau. Quá trình nhập vai, dù đôi khi vất vả và áp lực, lại giúp anh học hỏi được nhiều điều tích cực. “Việc sống bằng tư duy của nhân vật, đối mặt với vấn đề bằng thái độ của nhân vật và học được những phẩm chất tốt đẹp từ họ là một điều vô cùng ý nghĩa", Trần Triết Viễn nói.

Trong phim "Nhất tiếu tùy ca", anh vào vai một chàng kiếm khách tài hoa, trọng nghĩa khí, ẩn chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm. Khi được hỏi về sự kết hợp cùng bạn diễn Lý Thấm, Trần Triết Viễn bày tỏ sự trân trọng và cho biết cả hai có sự đồng điệu trong cách xây dựng nhân vật, giúp quá trình làm việc diễn ra trôi chảy và nhiều cảm xúc.

Với phong thái điềm đạm, diễn xuất ngày càng chín chắn và thái độ nghiêm túc với nghề, Trần Triết Viễn đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh cho biết, điều anh hướng đến không chỉ là danh tiếng, mà là “được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có chiều sâu và giá trị nhân văn".

Nhất Tiếu Tùy Ca, bộ phim này thuộc thể loại ngôn tình cổ trang do Trần Triết Viễn và Lý Thấm đóng chính. Trong phim, hai nhân vật Phó Nhất Tiếu và Phượng Tùy Ca vốn thuộc 2 quốc gia đối lập, tưởng như trời sinh để làm kẻ thù.

Thế nhưng rồi, định mệnh khiến cho họ phải lựa chọn hợp tác cùng nhau. Giữa vòng xoáy âm mưu tranh đoạt quyền lực, Nhất Tiếu - Tùy Ca nhiều lần phải đối diện với sóng gió, nhưng họ vẫn luôn trở thành điểm tựa của đối phương. Dần dần, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi, một tình yêu được nảy sinh giữa nguy cơ trùng trùng.