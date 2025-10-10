Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca'

Tính đến thời điểm hiện tại, “Nhất tiếu tùy ca” đã phát sóng được khoảng một phần ba chặng đường, với trung bình hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số đáng mơ ước, khi ekip đang nỗ lực bảo vệ mốc 10 triệu lượt xem trung bình/tập - ngưỡng thể hiện mức thành công cơ bản với một dự án cổ trang quy mô lớn.

Sau nhiều dự án chưa tạo được nhiều dấu ấn, bộ phim cổ trang mới lần này được xem là “phép thử” để Lý Thấm chứng minh khả năng gánh chính và duy trì vị thế trong dàn diễn viên nữ thực lực của Hoa ngữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, “Nhất tiếu tùy ca” đã phát sóng được khoảng một phần ba chặng đường, với trung bình hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số đáng mơ ước, khi ekip đang nỗ lực bảo vệ mốc 10 triệu lượt xem trung bình/tập - ngưỡng thể hiện mức thành công cơ bản với một dự án cổ trang quy mô lớn. Điều đáng lo hơn, chỉ sau bốn ngày phát sóng, phim không còn quảng cáo thương mại, dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư có phần thận trọng với mức độ ảnh hưởng thực tế của tác phẩm.

Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' - Ảnh 1

Về màn thể hiện, Lý Thấm tiếp tục ghi điểm ở phần thần thái và kỹ thuật diễn xuất ổn định. Các phân đoạn hành động, bộc lộ cảm xúc nội tâm của nhân vật được cô xử lý mượt mà, cho thấy kinh nghiệm dày dạn sau nhiều năm đóng phim cổ trang. Khán giả nhận xét Lý Thấm vẫn giữ được phong độ “vai nào ra vai đó”, đặc biệt khi hóa thân thành nữ tướng mạnh mẽ nhưng có chiều sâu cảm xúc.

Tuy nhiên, điểm yếu của cô lại nằm ở thiếu sự bứt phá và cá tính nổi bật trong tuyến nhân vật lần này. Dù kịch bản “Nhất tiếu tùy ca” có tiết tấu nhanh, nhưng nhân vật chính đôi khi bị đánh giá là “an toàn quá mức”, chưa tạo ra dấu ấn đặc biệt để lan tỏa ra ngoài phạm vi người hâm mộ cốt lõi.

Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' - Ảnh 2

Từ năm ngoái, khi Nhất Tiếu Tùy Ca khởi quay thì nhiều người đã lo lắng Trần Triết Viễn và Lý Thấm không hợp vai. Lý Thấm hơn bạn diễn tới 6 tuổi, chưa chắc đã xóa bỏ được khoảng cách tuổi tác để trở thành cặp đôi ăn ý trên phim. Thêm vào đó, Trần Triết Viễn được biết đến là nam diễn viên có gương mặt thư sinh, hợp đóng vai học trò trong phim ngôn tình hơn là một hoàng tử đi chiến chinh ngoài sa trường.

Thêm vào đó, tạo hình của Lý Thấm cũng không được lòng cư dân mạng. Từ trang phục đến kiểu tóc của cô bị chê là đơn điệu, giống với nhiều phim cổ trang khác nên không khiến người xem ấn tượng.

Nhất Tiếu Tùy Ca do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính đang có kết quả khá ổn, từ điểm nhiệt cho tới phản ứng của khán giả đều chứng tỏ phim xem ổn, đủ hấp dẫn để chờ đợi các tập sau.

