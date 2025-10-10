Người dân Anh kinh ngạc khi thấy vật thể bí ẩn phát sáng màu xanh lục lướt nhanh qua bầu trời đêm

Hiện tượng kỳ lạ này được người dân ở Northfields và Ealing (phía tây London) ghi nhận vào tối ngày 7/10 (giờ địa phương), khi một vật thể phát sáng bí ẩn xuất hiện giữa những đám mây. Nhiều người chứng kiến ban đầu nhầm lẫn hiện tượng này với pháo hoa, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là điều bất thường.

