Cháy lớn tại chung cư 16 tầng, hàng trăm cư dân hoảng loạn bỏ chạy, ít nhất một người tử vong

Nhiều người hoảng loạn đã bỏ chạy khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 16 của chung cư Rattanakosin Island ở Bangkok, Thái Lan, vào khoảng 1h55 chiều ngày 9/10. Đoạn clip ghi lại cho thấy khói đen bốc lên từ các cửa sổ khi lính cứu hỏa sơ tán cư dân bị mắc kẹt. Chính quyền cho biết hơn 1.000 người, bao gồm cả người già và trẻ em, đã được giải cứu.
Video 15:55 10/10/2025

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

