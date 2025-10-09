An Dĩ Hiên hiện nghỉ việc ở showbiz, dành thời gian chăm con. Hai con cô, bé trai được gọi 66, hiện 5 tuổi, và bé gái Bảo Bối, 4 tuổi, đều học mẫu giáo. Thi thoảng, cô gặp gỡ bạn bè trong giới, tuy nhiên rất kín đáo. Kể từ khi chồng vướng án, cô chưa từng lên tiếng về tình trạng hôn nhân, dù nhiều tin đồn cô "lặng lẽ ly hôn".

An Dĩ Hiên lọt vào tầm ngắm paparazzi khi đưa hai con đi ăn tối với bạn bè tại Đài Bắc ngày 6/10. Cô mặc đơn giản, không trang điểm. Người chụp ảnh nói, sợ bị nhận ra nên An Dĩ Hiên đội mũ rất thấp, không trò chuyện nhiều khi ăn. Đây là lần hiếm hoi cô để mặt mộc xuất hiện ở chốn đông người, kể từ khi chồng đi tù.

Diễn viên An Dĩ Hiên là cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ, tham gia nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Thủy Hử... Nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp từng được nhiều người theo đuổi, trong đó có doanh nhân Trần Vinh Luyện. Anh mất gần hai năm kiên trì chinh phục trái tim người đẹp, nhẫn nại theo cô từ New York tới Paris, Đại lục rồi về Đài Loan. Cuối cùng, tấm chân tình của anh khiến cô cảm động và đồng ý hẹn hò và kết hôn.

Khi lấy tỷ phú Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên được chồng chiều như bà hoàng. Ông trùm sòng bạc Macao thường xuyên tạo không khí lãng mạn bằng những bữa tiệc xa hoa, tặng vợ trang sức đắt đỏ, hoặc cùng vợ đi du lịch. Khi An Dĩ Hiên sinh con, Trần Vinh Luyện không tiếc tiền mua 4 căn hộ cao cấp cùng lúc để cải tạo thành tổ ấm cho gia đình 4 người.

Tuy nhiên, tháng 12/2021, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt và bị kết án 14 năm tù giam và nộp phạt 1,8 tỷ HKD (232 triệu USD) với hơn 30 tội danh như kinh doanh sòng bạc trái phép, hối lộ, rửa tiền, cầm đầu tổ chức tội phạm... An Dĩ Hiên bị bỏ lại cùng với hai con nhỏ, cha mẹ chồng già yếu bệnh tật. Thời gian đầu, bạn bè kể cô "lấy nước mắt rửa mặt, khóc tới khi ngất đi", nhưng sau đó nữ diễn viên phải vực dậy để chăm sóc gia đình.

An Dĩ Hiên không ly hôn chồng. Hồi tháng 6, cô nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đứng tên chồng, nhưng bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa thế hợp pháp hoặc ủy quyền.

An Dĩ Hiên từng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký 2009, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...