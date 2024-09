An Dĩ Hiên bí mật đến hôn lễ Trần Kiều Ân, lộ diện sau thời gian 'ở ẩn' vì chồng ngồi tù

Trần Kiều Ân và An Dĩ Hiên được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi tình bạn thân thiết. Thậm chí, trong hôn lễ năm xưa của An Dĩ Hiên, Trần Kiều Ân đã làm phù dâu và chúc phúc cho bạn trên trang cá nhân.

Mới đây, một cư dân mạng có cơ hội chứng kiến hôn lễ của Trần Kiều Ân và bạn trai kém tuổi đã đứng ra thanh minh, tiết lộ An Dĩ Hiên đã có mặt tại hôn lễ của nữ diễn viên Đông Phương Bất Bại. Thậm chí, để chứng minh điều này, tài khoản này còn tung cả clip ghi lại hình ảnh của An Dĩ Hiên ngày hôm đó. Đây cũng là lần thứ hai An Dĩ Hiên xuất hiện kể từ ngày ông xã bị bắt.

Khác với lần xuất hiện trước đó, lần này An Dĩ Hiên diện bộ trang phục màu trắng, mang giày thể thao trông rất năng động nhưng không kém phần khí chất. Đặc biệt, thần thái của An Dĩ Hiên vui vẻ, tươi tắn hơn rất nhiều.

Chưa dừng lại ở đó, bé gái đáng yêu xuất hiện cùng với con trai Minh Đạo làm “sứ giả tình yêu" trong hôn lễ của Trần Kiều Ân được cho là con gái của An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện. Đây cũng là lần hiếm hoi mà cô công chúa nhỏ nhà nàng Triệu Mẫn được xuất hiện chốn đông người.

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip ghi lại sự lộ diện của An Dĩ Hiên thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thậm chí, mọi chú ý đổ dồn vào An Dĩ Hiên mà quên đi nhân vật chính là Trần Kiều Ân. Rất nhiều người vui mừng khi nàng Triệu Mẫn đã vui vẻ, tươi tắn trở lại sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng".

Trước đó, Chồng doanh nhân giàu có của An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện đã bị chính quyền Trung Quốc đại lục bắt giữ với nhiều cáo buộc khác nhau và phải ngồi tù 14 năm. Theo Mirror Weekly, An Dĩ Hiên không tới thăm chồng, thậm chí bị nghi ngờ đã cắt đứt mối quan hệ. Sau biến cố, cô đưa hai con trở về Đài Loan sinh sống. Nữ diễn viên dừng hoạt động trên mạng xã hội, thậm chí cắt liên lạc với nhiều người bạn trước đây.