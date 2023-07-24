Thực hư chuyện An Dĩ Hiên tụ tập bạn bè đi bar thâu đêm giữa lùm xùm chồng đại gia vướng vào vòng lao lý

Thông tin mới đây cho biết nữ diễn viên An Dĩ Hiên trở về Đài Bắc, tụ tập bạn bè và vui chơi cùng họ cả đêm.

Gần đây, hình ảnh An Dĩ Hiên ra khỏi một bar cùng một số bạn bè hôm 21/7 khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Cô trông rất vui vẻ. Một số nguồn tin cho hay cô mới về Đài Bắc được vài ngày. Ngay khi về, cô tụ tập bạn bè, trong đó có Trịnh Vân Sướng, Tống Vân Hoa, đi bar tới gần sáng. Ngay sau đó, diễn viên được cho đến thăm bà tại một chung cư cao cấp. An Dĩ Hiên tụ tập cùng bạn bè Đây là lần đầu tiên An Dĩ Hiên lộ diện, sau gần 500 ngày, kể từ khi chồng cô bị bắt giam vì kinh doanh cờ bạc trái phép.

Cùng ngày 22/7, trang Next Apple đăng video Dĩ Hiên trên phố Đài Bắc, Đài Loan. Cô đi cùng một người bạn tới thăm bà nội 90 tuổi, ăn trưa cùng bà. An Dĩ Hiên dành cả buổi chiều gặp bác sĩ, khám sức khỏe. An Dĩ Hiên đến bệnh viện khám sức khỏe trong lần lộ diện gần đây nhất Dù chồng vướng tù tội, cuộc sống của An Dĩ Hiên cơ bản không thay đổi. Cô ra ngoài có tài xế toàn thời gian, có mấy căn nhà sang trọng ở Đài Bắc, thi thoảng vẫn tụ tập bạn bè vui vẻ...

Dù chồng vướng tù tội, cuộc sống của An Dĩ Hiên cơ bản không thay đổi Theo thông tin từ truyền thông Hồng Kông, hồi tháng 4, Trần Vinh Luyện bị tòa án ở Macau kết án 14 năm tù vì 34 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo. Theo Macao Daily, Trần Vinh Luyện kiếm được ít nhất 1,5 tỷ HKD (hơn 191 triệu USD) từ các hành vi phạm pháp. An Dĩ Hiên và chồng Trần Vinh Luyện Dĩ Hiên vốn sống cùng gia đình chồng ở Macau, lần đầu cô được trông thấy xuất hiện tại quê nhà Đài Loan, kể từ khi chồng cô - doanh nhân Trần Vinh Luyện - bị bắt. Khoảng một năm rưỡi qua, An Dĩ Hiên ở ẩn, không sử dụng mạng xã hội. Cô xóa hầu hết bài đăng trên Weibo, với 22 triệu người theo dõi. Một người bạn của Dĩ Hiên từng tiết lộ diễn viên thường bỏ ăn, khóc một mình. Dù vậy, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con. Đại diện của An Dĩ Hiên cho biết sẽ không trả lời về chuyện cá nhân nghệ sĩ Được biết, từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, cô luôn được anh yêu chiều, nâng niu như công chúa. Sau khi chồng bị bắt, cô lặng lẽ xóa nhiều hình ảnh gia đình trên Weibo, khóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chỉ để lại thông tin riêng và con cái. Xung quanh những đồn đoán về cuộc hôn nhân của hai người, đại diện của An Dĩ Hiên cho biết sẽ không trả lời về chuyện cá nhân nghệ sĩ.

An Dĩ Hiên xuất hiện với ngoại hình gầy gò ở bệnh viện hậu biến cố chồng tỷ phú vướng vòng lao lý Diễn viên An Dĩ Hiên được trông thấy đi khám bệnh, thăm người thân tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc). Ngôi sao nổi tiếng trông khá mệt mỏi, tiều tụy.

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