Vào ngày 21/4 vừa qua, tòa án Macao đã tuyên án cho Trần Vinh Luyện 14 năm tù cho 83 tội danh, trong đó có các tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm,... Sau khi anh bị bắt, mọi sự chú ý đổ dồn về phía An Dĩ Hiên .

Theo Sohu, vì xuất thân từ gia đình giàu có, An Dĩ Hiên không lo lắng về vấn đề kinh tế sau khi chồng bị bắt. Tuy nhiên, trách nhiệm chăm sóc người thân lại đè nặng lên vai cô.

Kể từ khi Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên không xuất hiện công khai. Theo bạn bè của cô, trong suốt thời gian qua, nữ diễn viên dùng nước mắt rửa mặt, tâm trạng suy sụp đáng báo động.

Theo đó, An Dĩ Hiên hiện tại phải chăm sóc cho bố chồng năm nay đã hơn 90 tuổi. Hai con của cô còn chưa tròn 5 tuổi. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn phải lo cho con riêng của chồng.

Trước đó, An Dĩ Hiên luôn nói mình là người vợ đầu tiên của Trần Vinh Luyện, song thực tế là tỷ phú từng có một đời vợ và có hai con gái riêng. Trần Vinh Luyện cũng đã từng tổ chức sinh nhật cho con gái và An Dĩ Hiên cũng tham dự.

Ít lâu trước khi bị bắt, Trần Vinh Luyện đã chuyển cho các con riêng 270 triệu USD tài sản để đảm bảo các con không sống khó khăn. Việc này khiến cho An Dĩ Hiên trở thành trò cười của dư luận trong suốt một thời gian dài.

Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên cũng được đánh giá là khó có khả năng lấy lại được hào quang khi trước. Nhiều khán giả tin rằng cô biết Trần Vinh Luyện phạm pháp từ trước nhưng vẫn đồng ý kết hôn, thậm chí nghi ngờ cô có liên quan đến các hành vi phi pháp của chồng. Vì vậy, họ không mấy hứng thú khi nghe đến cái tên An Dĩ Hiên.

Không những vậy, hiện tại con của An Dĩ Hiên vẫn còn quá nhỏ, nếu để cô chăm sóc khi các con đủ cứng cáp thì danh tiếng và địa vị của nữ diễn viên đã giảm sút nghiêm trọng. Nếu trở lại đóng phim, cô sẽ chỉ nhận được các vai nhỏ với thù lao thấp.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan và có xuất thân giàu có. Ông nội cô là cán bộ cao cấp của chính phủ, bà nội là đại địa chủ miền Đông sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao. Gia đình cô kinh doanh dịch vụ bảo an, dệt quân dụng, mở rộng quy mô từ Đài Trung đến Đài Bắc.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, An Dĩ Hiên từng là "người tình trong mộng" của hàng triệu chàng trai trẻ vì ngoại hình xinh đẹp và khí chất hơn người. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư, Độc Cô Thiên Hạ...