Vén màn 'bí mật hôn nhân' của An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú bị che giấu suốt nhiều năm qua

Vào ngày 7/2, QQ đưa tin, cảnh sát Macau cáo buộc Trần Vinh Luyện tẩu tán lượng lớn tài sản về Đài Loan và nhập cảnh bất hợp pháp vào Macau trước khi bị bắt. Đối mặt với cáo buộc này, trùm sòng bạc phủ nhận. Cũng trong phiên tòa, Trần Vinh Luyện đã mời 3 nhân chứng, là những người giữ chức vụ trong quỹ từ thiện, nghệ thuật hàng đầu Macau để làm chứng về đóng góp của anh cho cộng đồng với hy vọng được giảm án.

Theo ghi nhận của phóng viên Sohu, lời khai của nhân chứng Phi An Đạt - chủ tịch một nhà thờ - đã hé lộ bí mật trong cuộc hôn nhân với tỷ phú Trần Vinh Luyện mà An Dĩ Hiên che giấu nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Phi An Đạt cũng cho biết thêm, ông và Trần Vinh Luyện có giao tình thân thiết hơn 10 năm. Họ quen biết vì cháu trai út của Phi An Đạt và con gái Trần Vinh Luyện học cùng trường mẫu giáo. QQ cho biết "con gái Trần Vinh Luyện" được Phi An Đạt đề cập không phải bé gái do An Dĩ Hiên sinh ra, mà là con riêng của vị tỷ phú. Cô bé đã hơn 16 tuổi.