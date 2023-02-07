Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ?

Sao quốc tế 07/02/2023 11:03

Mới đây, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư khoe ảnh mới nhất của mình. Theo đó, nhiều dân tình tinh mắt phát hiện một bằng chứng cho thấy cô nàng đã có bạn trai.

Trong năm vừa qua được xem là bước ngoặt lớn của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp. Sau thành công Tinh Hán Xán Lạn, cô nàng chính thức trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và có thêm chỗ đứng trong lòng công chúng. Chính vì thế, nhất cử nhất động của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư khoe ảnh mới nhất của mình. Đáng chú ý, dân tình phát hiện cô nàng đã chỉnh photoshop quá đà khiến tấm rèm trong ảnh bị cong. Tuy nhiên, chuyện này không là vấn đề chính gây xôn xao dư luận.

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 2

Theo đó, nhiều dân tình tinh mắt phát hiện chiếc tivi phía sau phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên giường của cô nàng. Cộng động mạng lập tức khẳng định đây rất có thể ‘mối quan hệ đặc biệt’ của cô nàng.

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 3

Tuy nhiên sau đó, phía người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đã lên tiếng đính chính, khẳng định người trong ảnh là dì giúp việc của nữ diễn viên. Người phụ nữ này cũng xuất hiện trong một hình ảnh khác của ngôi sao họ Triệu.

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 4

Các fan hâm mộ còn cho rằng phòng làm việc của Triệu Lộ Tư nên sớm đính chính, tránh việc gây ra nhiều tin đồn tiêu cực không đáng có, ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng tiểu hoa.

 

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