Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính ngay từ khi khai máy đến nay đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Mới đây, trang weibo của bộ phim đã chính thức poster phim, hé lộ tạo hình chính thức của dàn cast chính. Dự án có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi,…

Ngay từ hình ảnh poster đầu tiên, Thần Ấn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tạo hình mãn nhãn vô cùng hút mắt. Đặc biệt cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ là cũng nhận được mưa lời khen ngợi từ khán giả nhờ sở hữu visual phù hợp với hai nhân vật Nguyễn Khải và A Âm. Nữ chính A Âm do Triệu Lộ Tư đóng diện một bộ váy xanh nhạt. Tạo hình này giúp nàng tiểu hoa khoe được nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu của mình.

Nếu như Triệu Lộ Tư xinh xắn đáng yêu thì Vương An Vũ cũng rất nỗi bật với nét sắc sảo góc cạnh. Bên cạnh đó tố tạo hình cũng được nhận xét là làm việc rất chắc tay khi thiết kế tạo hình tôn được nét riêng của mỗi diễn viên từ chính đến phụ.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.