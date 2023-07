Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính ngay từ khi khai máy đến nay đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Mới đây, trang weibo của bộ phim đã chính thức poster phim, hé lộ tạo hình chính thức của dàn cast chính. Dự án có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi,…