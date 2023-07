Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý

Dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) vừa khai máy chưa được bao lâu đã thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ phim hội tụ 2 diễn viên chính đình đám Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, đoàn phim Thần Ẩn đã tung loạt ảnh chào đón năm mới của các diễn viên. Có thể thấy không khí vui nhộn và sự thân thiết của các diễn viên trong phim. Nếu như nhan sắc Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết lời thì nhan sắc của Vương An Vũ là tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, một số khán giả thích mái tóc ngắn này của anh chàng và một lần nữa khẳng định anh chàng hợp đóng phim hiện đại hơn cổ trang. Một số khác thì hốt hoảng trước nhan sắc kì lạ, biến dạng của Vương An Vũ do chỉnh filter quá đà.