Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý

Sao quốc tế 25/01/2023 08:55

Mới đây, đoàn phim Thần Ẩn đã tung loạt ảnh chào đón năm mới của các diễn viên. Nếu như nhan sắc Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết lời thì nhan sắc của Vương An Vũ là tâm điểm của sự chú ý.

Dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) vừa khai máy chưa được bao lâu đã thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ phim hội tụ 2 diễn viên chính đình đám Triệu Lộ TưVương An Vũ. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 1

Mới đây, đoàn phim Thần Ẩn đã tung loạt ảnh chào đón năm mới của các diễn viên. Có thể thấy không khí vui nhộn và sự thân thiết của các diễn viên trong phim. Nếu như nhan sắc Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết lời thì nhan sắc của Vương An Vũ là tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, một số khán giả thích mái tóc ngắn này của anh chàng và một lần nữa khẳng định anh chàng hợp đóng phim hiện đại hơn cổ trang. Một số khác thì hốt hoảng trước nhan sắc kì lạ, biến dạng của Vương An Vũ do chỉnh filter quá đà.

Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 2Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 3Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 4Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 5Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 6

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Loạt ảnh đón năm mới của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng đoàn phim Thần Ẩn, nhan sắc Vương An Vũ gây chú ý - Ảnh 7

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Thần Ẩn sao hoa ngữ cbiz

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