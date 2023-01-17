Một chi tiết của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn khiến fan nhớ lại hình ảnh Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Với tạo hình mãn nhãn, bất kỳ ảnh leak nào của Triệu Lộ Tư từ hậu trường phim cũng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Ngay lập tức, một khán giả đã phát hiện tạo hình này của Triệu Lộ Tư khiến fan thổn thức nhớ lại hình ảnh của nhân vật Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành. Được biết, dù chỉ vào vai nữ phụ trong Trường Ca Hành nhưng Triệu Lộ Tư được khen ngợi với tạo hình xinh đẹp, nữ tính, diễn xuất sống động lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả còn khẳng định Triệu Lộ Tư khá hợp với phong cách thời Đường.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.