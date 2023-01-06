Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng

Sao quốc tế 06/01/2023 16:14

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin được tiết lộ từ trang weibo chính thức của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, dự án nhận được tin vui khủng dù chưa có lịch lên sóng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong thời gian qua. Dù đã chính thức đóng máy nhưng những thông tin của bộ phim luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin được tiết lộ từ trang weibo chính thức của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, dự án đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku. Được biết, đây cũng là dự án phim truyền hình đạt được cột mốc 1 triệu nhanh nhất, chỉ trong vòng 2 tháng trên nền tảng này.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng - Ảnh 1

Có thể thấy, dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng những dự án của Triệu Lộ Tư đóng chính luôn nhận được nhiệt đón chờ của khán giả. Mặc dù, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn từng bị gây ra không ít tranh cãi về tạo hình so với nguyên tác gốc. Nhưng qua những ảnh hậu trường lẫn poster tung ra trước đó với những ánh mắt, cử chỉ ấm áp dành cho nhau của cả hai khiến người xem cũng cảm thấy sự ngọt ngào ngập tràn trong từng khung hình.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng - Ảnh 2

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng - Ảnh 3

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng - Ảnh 4

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau.Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tình cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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